Caab, la sostenibilità nel dna "L’educazione alimentare è sempre più fondamentale"

di Giorgia Decupertinis

"Se l’area metropolitana di Bologna è la prima per qualità della vita, Caab sente di essere un grande contributore". Lo sottolinea con soddisfazione il presidente Marco Marcatili che ribadisce come "tutti gli investimenti che verranno fatti sono molto vicini agli obiettivi dell’agenda 2030".

Ad esempio?

"Il Caab si vuole sempre più affermare come un’infrastruttura buona e giusta, che promuove prodotti di qualità, perché contribuisce a far arrivare nelle nostre case un prodotto controllato: siamo la prima realtà in Italia ad avere una certificazione sul sistema di monitoraggio igienico sanitario. E quindi rispetto all’obiettivo tre, ‘salute e benessere’, questa certificazione è di certo molto importante".

Poi, non manca anche l’aspetto educativo.

"Esatto. Caab non è solo commercio e logistica ma anche un centro per alimentare le competenze. E in questo senso, ’alimentare’ non è più solo il settore, ma diventa anche il verbo. Bisogna sempre di più spingere verso una promozione dell’educazione alimentare che riconosca nell’orto frutta un punto importante. I nostri advisors girano il mondo per formare professionisti dell’agroalimentare e condividere cultura d’impresa. Non solo: stiamo lavorando a un Protocollo di sito sulla logistica etica che coinvolga tutti gli operatori. Il welfare, infatti, assume un’importanza fondamentale e vogliamo promuovere iniziative per aiutare i lavoratori a integrarsi sempre meglio".

E sull’energia?

"Caab è dotato del tetto solare più grande d’Europa che garantisce la completa autosufficienza a livello energetico. E in parte è già uno dei principali generatori di energia della città. Dall’alto possiamo infatti vedere 12 megawatt in funzione, ma ne abbiamo almeno 8 in potenziale, di cui uno e mezzo lo realizzeremo con il Pnrr e gli altri in autonomia. Vorremmo quindi promuovere l’ampliamento del fotovoltaico e la realizzazione di un impianto a biogas che poi produrrà energia elettrica. Questi nuovi impianti andranno ad alimentare delle comunità energetiche: immaginiamo l’area Caab come un laboratorio della sostenibilità dell’area metropolitana. E vorremmo ospitare inoltre un laboratorio con l’Università per essere sia quelli che le creano sia quelli che aiutano a far comprendere agli altri come crearle e metterle in atto".

Un altro tema importante è la riduzione degli sprechi alimentare. Come operate?

"Su questo è stato già fatto un lavoro importante. Siamo un’infrastruttura a spreco zero. Per vari motivi: il primo, è che gli operatori sono produttori e commercianti, quindi sappiamo che loro sono i primi a essere molto attenti a non creare, per l’appunto, degli scarti. Poi abbiamo un’esperienza interna, grazie al quale tutti gli scarti vengono recuperati da un gruppo cristiano che smista questi prodotti ancora edibili a cinquanta comunità nell’area metropolitana. Infine, con gli scarti non edibili, creiamo l’impianto a biogas di cui parlavo prima. Quindi sul lato energetico avremo una completa autosufficienza del Caab e sul lato dello spreco alimentare, uno spreco zero per i prodotti edibili e non edibili".

Quali sono le sfide da non perdere?

"Educazione, sicurezza e responsabilità. Bisogna puntare alla sicurezza alimentare per non abbassare mai l’asticella, ma anche puntare a una logica che tenga bene in mente l’importanza dell’orto frutta nelle nostre diete e valorizzare le produzioni locali".