"Cantina Bertolani, cent’anni di passione"

"La nostra cantina nasce da una passione, una di quelle vere, che ti accompagnano per tutta la vita. Era il sogno del mio bisnonno Alfredo, e oggi, dopo cento anni, è ancora il nostro sogno".

Così Andrea Bertolani, oggi alla guida della Cantina Bertolani insieme ai fratelli Nicola ed Elena, racconta la storia della sua famiglia, una storia che parte da lontano, precisamente nel 1925, quando Alfredo Bertolani decise di trasformare la sua passione in un mestiere. "Il mio bisnonno era un uomo innamorato del vino. Lavorava già nel settore, come mediatore per la Società Enologica Scandianese, ma quando questa chiuse nel 1918, si trovò a un bivio. Provò con il settore del mobile, ma il richiamo della vigna era troppo forte. Così, nel 1920-21, iniziò a costruire casa sua e, sotto, una piccola cantina. Nel 1925, registrò l’attività alla Camera di Commercio. Da qui partì tutto".

Quegli anni non furono facili. Scandiano era già un territorio ricco di vigneti, dominato da grandi produttori e proprietari terrieri. Alfredo, con la sua piccola cantina, dovette sgomitare per farsi spazio, puntando tutto sulla qualità del vino e sulla valorizzazione di quello che allora si chiamava semplicemente Bianco di Scandiano. "All’epoca, il nostro bianco veniva informalmente chiamato Spergola, ma tecnicamente era definito una varietà di Sauvignon. Una definizione errata questa, che fu poi rettificata solo anni dopo. Il mio bisnonno credeva moltissimo in questo vino e lo produceva sia secco che dolce, tanto che chiamò la sua cantina ‘Casa del Vino Bianco’".

Negli anni, la Cantina Bertolani divenne un punto di riferimento per questa varietà, e fu grazie al lavoro del nonno Vincenzo, che nel 1976 il Bianco di Scandiano ottenne la Doc ufficiale. "Se Alfredo ha costruito la cantina e Vincenzo ha fatto conoscere il nostro bianco, mio padre Giancarlo ha portato la tecnologia. È stato lui a fare tre grandi passi avanti: eliminare la pastorizzazione, passare alla fermentazione in autoclave con il metodo Charmat e introdurre il primo computer in azienda nel 1980, quando ancora nessuno ci pensava". Queste innovazioni hanno rivoluzionato il modo di produrre vino, migliorandone la qualità e la conservazione: "Grazie all’imbottigliamento sterile, oggi possiamo garantire un prodotto più stabile e autentico. Il lavoro di mio padre ci ha permesso di crescere e di prepararci all’ingresso della quarta generazione: la nostra".

All’inizio degli anni ‘90, Andrea e il fratello Nicola sono entrati in azienda, mentre la sorella Elena li ha raggiunti ad inizio anni 2000.

"Abbiamo trovato una cantina solida, con basi forti, sentivamo che potevamo portarla oltre i confini della regione". Fino a quel momento, il mercato principale era quello locale, con una forte presenza a Reggio, Modena e Parma. "In realtà, il primo tentativo di esportazione risale al 1990 con l’Australia, ma è stato dagli anni 2000 che abbiamo visto una vera crescita. Oggi esportiamo in Francia Germania Belgio, Stati Uniti, Canada e Giappone con il 30% della nostra produzione destinata ai mercati esteri". Allo stesso tempo, però si sono dedicati a modernizzare l’immagine della cantina, con un restyling delle etichette, nuove strategie di marketing e un forte focus sull’accoglienza in cantina, con degustazioni ed eventi.

"Siamo stati anche tra i soci fondatori della Spergola – aggiunge Bertolani –, per valorizzare questo vitigno unico che ha sempre rappresentato la nostra identità".

Nel mese di aprile festeggeranno i loro primi 100 anni. Per questa occasione speciale sono in programma: una grande festa in cantina a giugno; un’edizione limitata di 2.025 bottiglie, in uscita a maggio. Ma anche un libro che racconta la storia e un nuovo vigneto, da cui nascerà un Metodo Classico d’eccellenza. "Questo centenario non è solo nostro, ma di tutte le generazioni che ci hanno preceduti. Mi sarebbe piaciuto festeggiarlo soprattutto con mio nonno Vincenzo, che mi ha trasmesso tanto: ricordo ancora quando a 16 anni andavo con lui a vendere il vino".

Andrea Bertolani ci tiene però a sottolineare che se oggi sono quelli che sono è anche grazie alla componente femminile della famiglia: "La mia bisnonna Margherita aiutava Alfredo con l’azienda, mia nonna Eugenia ha spronato mio nonno Vincenzo a espandersi, mia madre Marta ha gestito l’ufficio amministrativo nei momenti di crescita più intensi". Oggi, la Cantina Bertolani ha una forte presenza femminile, con una squadra giovane e dinamica : "Le donne in azienda rappresentano una parte fondamentale del nostro team". Se guarda al futuro, Bertolani dice di sapere che ci saranno altre sfide da affrontare: "Il cambiamento climatico, con la siccità e le grandinate, è un problema che dobbiamo gestire con intelligenza. Ma vogliamo anche rilanciare il Lambrusco tra le nuove generazioni, perché è un vino che merita ancora più visibilità".