"Capodanno è il principio, ora tocca alla giunta decidere"

Il palas intende regalarsi per Natale eventi per tutto l’anno a venire. Le festività divengono un punto di partenza. Ecco infatti uno sguardo ai prossimi mesi. Archiviate le festività natalizie, viene da porsi una domanda: la New Palariccione sarà ancora in campo in previsione della Pasqua e dell’estate?

La risposta dell’amministratore unico, Eleonora Bergamaschi, suona così: "Io credo che questa modalità di cooperazione, inaugurata in concomitanza con il Natale di quest’anno, sia stata molto preziosa per l’amministrazione comunale. Di conseguenza, penso sia ormai data per acquisita e giudicata quale modalità che funziona. Soprattutto perché alleggerirebbe l’amministrazione di alcuni oneri connessi all’organizzazione, piuttosto articolata, dei grandi eventi".

In altre parole, la New Palariccione è pronta a spiccare il salto. "Ci auguriamo di proseguire la collaborazione – chiude l’amministratore della società – e che una volta pronunciate le indicazioni politiche si vada a mettere in pratica quanto espresso dagli organi decisori".