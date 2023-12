Capodanno romantico. L’ultima notte delle disco dal palazzo fino al mare

Riccione festeggia Capodanno con Discoteca romantica, live show che dal piazzale del palacongressi si allungherà fino a piazzale Ceccarini. Fungerà da cornice il palazzo del Turismo, animato da un videomapping e dalle coreografie delle ballerine che evocheranno i locali da ballo. Qui sul grande palco esploderà la festa con tre storiche icone delle discoteche, ossia Massimino Lippoli, Ricky Montanari e Roger, pronti a rendere l’atmosfera elettrizzante. Le note si sprigioneranno dal cuore della città, mentre una grande luna farà capolino davanti al Palazzo del Turismo, che ricorderà le due lune che illuminavano il leggendario Dancing Savioli e la settimana delle Sette Lune che accompagna le feste natalizie, concept creato da Claudio Cecchetto per Visit Romagna. Per la sindaca Angelini ed Eleonora Bergamaschi della Palariccione "non si tratterà solo di ricordare il passato, ma sarà un passo verso l’inizio di una nuova storia, partendo dal punto in cui tutto ha avuto inizio. Discoteca tomantica evoca un’epoca con le serate di fascino e mistero, quando ogni ballerino diventava parte di una coreografia di eleganza senza tempo".

Il programma. Dopo l’ouverture del 30 con Jimmy Sax e il dj-set del riccionese Gabry Seth, la musica si accenderà il 31 alle 19 nella piazza del palacongressi con Nye Soundcsaper, seguiti da Rivoluzione romantica che, come incubatore di idee e progetti, attraverso Edoardo Bertuccioli e Alberto Albani ha progettato una mini campagna di comunicazione social dedicata a Riccione. Portano la loro firma anche i gadget in distribuzione durante il dj-set che accompagnerà il pubblico fino al momento in cui si accenderà la festa in piazzale Ceccarini. Qui il Capodanno esploderà per un pubblico più adulto alle 22 con Ricky Montanari, icona dell’Echoes e del Cocoricò, e di Massimino Lippoli tempo colonna del Byblos e del Peter Pan, nonchè Roger, storico dj del Savioli. La festa culminerà con il countdown e il brindisi di mezzanotte accompagnato dai fuochi di artificio, per poi riprendere quota con la musica. Il cartellone degli eventi natalizi a Riccione si ampliato con una performance di Giovanni Cricca che, sabato 23 alle 16, inaugurerà il palco in piazzale Ceccarini con il Concerto di Natale, con la sindaca Angelini e il vescovo Nicolò Anselmi, che porterà gli auguri del Natale a ospiti e residenti.

Nives Concolino