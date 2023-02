Carichi di energia Dalle rinnovabili al bagno di folla di RiminiWellness

Una primavera fitta di appuntamenti nel calendario di Italian Exhibition Group, con numerosi, grandi, eventi nel quartiere fieristico di Rimini. Archiviate con un successo - che ha segnato il ritorno ai numeri pre pandemia Sigep e Beer&Food Attraction, dal 14 al 16 marzo si svolgeranno Enada Primavera e Rimini Amusement Show, dedicate alla filiera del divertimento. Fari puntati, dal 22 al 24 marzo, sul debutto in ‘autonomia’ di K.EY. The Energy Transition Expo. Dopo 15 edizioni di Key Energy in contemporanea ad Ecomondo, Ieg propone il salone in una nuova dimensione per valorizzarne la forte accelerazione legata al business delle energie rinnovabili. K.EY è il riferimento per i mercati italiani, di Africa e bacino del Mediterraneo. Protagonisti tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l´efficienza energetica e le energie pulite. Previsto il raddoppio dell´area espositiva, distribuita all’interno di 12 padiglioni, e un aumento di oltre il 30% dei brand con la presenza dei principali leader di mercato in tutti i settori e un significativo ampliamento delle filiere. Una Fiera più che mai attuale visto che le rinnovabili corrono sempre più veloci in Europa, trainate soprattutto da solare ed eolico. In Italia secondo l’Osservatorio Fer realizzato da Anie rinnovabili sulla base dei dati Gaudì di Terna, la fine del 2022 ha fatto registrare più 146% di potenza prodotta rispetto allo stesso periodo del 2021. In concomitanza anche la prima edizione di DPE The European Exhibition of Electrical power System, la manifestazione europea dedicata all´intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica.

Dal 2 al 4 aprile toccherà a MIR Tech, l´unica fiera italiana dedicata alla filiera del light, sound, visual, integrated system & broadcast. Sarà il primo appuntamento di settore a livello europeo dopo la pandemia, piattaforma di riferimento per i professionisti del settore entertainment. All’interno della fiera ci sarà anche AV Experience, una vera e propria galleria dove immergersi nel suono grazie alle installazioni create dalle aziende utilizzando soluzioni multimediali. Per architetti ingegneri e designer sarà un’occasione per utilizzare soluzioni tecnologiche innovative nel progettare teatri, musei ed anche luoghi di lavoro. Dal 3 al 5 maggio il quartiere fieristico di Rimini ospiterà Macfrut. Fruit & Veg Professional Show, la fiera internazionale dell’ortofrutta che avrà un focus estero sul continente latinoamericano. In contemporanea, Fieravicola. International Poultry Exhibition. Dall’1 al 4 giugno, attesissima, RiminiWellness, che al quartiere riminese e sulla Riviera di Rimini richiamerà il grande pubblico appassionato di fitness, benessere e sport. In programma la prima edizione degli Stati Generali del Fitness e un focus sulla formazione. Riminiwellness è la fiera che inaugura l’estate e il format, in collaborazione con il Comune di Rimini, s’arricchisce con RiminiWellnessOFF, trait d´union tra fiera e città che si snoderà lungo il Parco del Mare, "la palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo", per poi coinvolgere altre aree della città, come la ´piazza sull´acqua´ del Ponte di Tiberio e la nuova Piazza Malatesta. Esperienze incentrate su divertimento e socializzazione, ma con un potente contenuto educativo legato alla cultura del benessere, dei sani stili di vita e della sostenibilità, con il coinvolgimento di tutte le realtà locali per iniziative, corsi, attività, conferenze, open lessons.

Andrea Oliva