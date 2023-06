Carni da tutto il mondo e in versione sushi

Un viaggio in altri Paesi e in altre culture, tutto in un’unica location. Una multiforme esperienza sensoriale si può assaporare alla ‘Filetteria 1.0’ di Sassuolo. Al civico 1 di via Monzambano, Antonio Alfieri e la moglie Karen accolgono i clienti nel locale che serve sapori internazionali. ‘Filetti dal Mondo (manzo, zebra, renna..). Carpacci e tartare’: così ‘La Filetteria 1.0’ si presenta.

"L’idea di aprire questo tipo di ristorante – spiegano Antonio e Karen – è nata nel 2018. Avevamo un desiderio: creare a Sassuolo un locale in cui le persone potessero gustare carni di diversa provenienza e tipologia".

I coniugi non sono ‘nuovi’ nel settore della ristorazione: "Avevamo già alle spalle l’esperienza del ‘Caminetto’, l’altro nostro ristorante aperto nel 2013 a Montegibbio, sulle prime colline di Sassuolo. Qui l’ospite può trovare la bistecca cotta sulla brace e la famosa tagliata. Un locale che abbiamo completamente rinnovato (sia a livello di arredi che di proposta di menù) e che resta un punto di riferimento per le famiglie come per i gruppi di amici che hanno voglia di passare qualche ora insieme, gustando del buon cibo in un angolo immerso nella natura a due passi da Sassuolo".

"Poi – proseguono – ha iniziato a farsi strada la voglia di trovare una location diversa, esclusiva, in cui si potesse concretizzare la nostra proposta di carni da tutto il mondo. Detto fatto: le cantine del Palazzo Ducale di Sassuolo sono così diventate la dimensione perfetta per la prima Filetteria, ‘La Filetteria 1.0’, appunto. Valorizzandone lo splendido giardino e apportando qualche modifica all’interno, siamo riusciti a far diventare realtà quello che prima avevamo nella mente e nel cuore".

Le luci, la musica, il personale qualificato, il menù ricercato e non convenzionale chiudono il cerchio. Dalla fantasia dello chef Andrea nascono i primi piatti e i dolci (sia tradizionali che rivisitati) nonché gli abbinamenti di contorni e salse alle carni proposte: filetti italiani, francesi, argentini, irlandesi, bistecche e picanha americane, wagyu giapponese fino ad arrivare alle carni ‘esotiche’ (zebra, renna, canguro, struzzo, alligatore…) "che così tanto successo stanno riscuotendo", sottolineano Antonio e Karen. "In sala la maitre Emma, affiancata da Edoardo e dal nostro staff accolgono e coccolano gli ospiti. Infine, è d’obbligo menzionare l’ultimo nato in Casa ‘Filetteria’, il nostro Sushic: il sushi di carne (ispirato a nigiri e roll giapponesi, ndr), già conosciuto in diverse grandi città italiane ma assoluta novità nella nostra regione. Questo ad ulteriore conferma della nostra predilezione per tutto ciò che è innovazione e fantasia: le nostre idee da ‘grandi’ si incontrano con la freschezza delle menti giovani…ed è così che il mix diventa esplosivo".

Maria Silvia Cabri