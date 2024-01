Castagnetti: "A Fossoli le radici d’Europa . Le baracche portano i segni della storia"

"Il Campo di Fossoli è un luogo speciale, intriso di un patrimonio morale indispensabile come occasione di meditazione, di conoscenza della storia; è stimolo per una riflessione sul ‘male della storia’, che non va dimenticato e non deve ripetersi. Nella mia mente ho ben impresse le baracche e i segni della storia": queste le parole – con un ripetuto richiamo alla storia – di Pierluigi Castagnetti nel 2015 all’indomani della sua elezione a presidente della Fondazione Fossoli. Nato a Reggio Emilia nel 1945, ha manifestato fin da giovane la sua passione per la politica: esponente della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano, de La Margherita, di cui è stato tra i fondatori, e del Partito Democratico. Nel 1987 è stato eletto deputato per la prima volta ed è rimasto a Montecitorio per due legislature. Successivamente, per due mandati è stato presidente della Fondazione Fossoli, che in primavera vedrà il rinnovo delle cariche, dal presidente alla direzione, e del Consiglio di Amministrazione.

Dopo otto anni da presidente della Fondazione, che bilancio si sente di fare?

"Da parte mia è positivo, ma andrà ovviamente convalidato da chi non è direttamente coinvolto come me. Da parte mia, posso dire, c’è stato tutto l’impegno, e grazie alla direzione, al Cda della Fondazione, alla stessa Amministrazione comunale che sempre ci accompagna, mi sento di poter dire che sono stati due mandati importanti, durante i quali abbiamo realizzato alcuni obiettivi e posto le basi per altri che saranno realizzati negli anni successivi".

Quali sono questi obiettivi che si era posto?

"Innanzitutto, sono sempre stato convinto che il campo di Fossoli rappresentasse un luogo importante per descrivere e testimoniare la storia della memoria nel nostro Paese, specie sotto l’aspetto della Resistenza al Nazifascismo. Come tale doveva essere consacrato il suo riconoscimento solenne da parte della Repubblica. Fondamentale in tal senso è stata la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 25 aprile 2017. Non una ‘toccata e fuga’, ma un’intera giornata condivisa con noi e ripresa in diretta dalla Rai in televisione. In questo modo, tutta Italia, anche chi poco o nulla conosceva del Campo di Fossoli, è venuta a conoscenza del fatto che a Carpi esiste un luogo della memoria, fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Ce ne siamo resi conto dall’aumento dei visitatori e dal maggiore interesse delle istituzioni nazionali ed europee. Fossoli meritava questo; chi è morto o transitato dal Campo di Fossoli lo meritava".

Il secondo scopo ha una visione più ampia…

"Esatto, in quanto guarda all’Europa. Abbiamo voluto definire e affermare l’identità del Campo di Fossoli come luogo della memoria dell’Europa. Sono già diversi anni che siamo fedeli a questo obiettivo: fondamentale in tal senso è stata la testimonianza orale di Giuliano Banfi, socio del nostro Cda, morto lo scorso ottobre a 83 anni, figlio dell’architetto Gian Luigi Banfi, fondatore dello studio BBPR (Belgioioso, Banfi, Peressutti e Rogers, che ha progettato Il Museo Monumento al Deportato di Carpi, poi inaugurato nel 1973, ndr), morto nel lager di Gusen alla vigilia della Liberazione.

Grazie alla sua ricostruzione, sappiamo che nella ‘Baracca 18’ del Campo, quella degli ‘intellettuali’, dove stava il padre, nonostante la paura, l’attesa, l’incertezza, aleggiava qualcosa di simile alla speranza, al futuro. Nella ‘Baracca 18’, di sera, alla luce delle candele, si parlava di democrazia, si immaginava possibile una futura Europa unita, contro i nazionalismi e le dittature in atto. Si parlava di ‘vita’. Sono state trovate tracce di discussioni molto interessanti, di natura costituzionale, relative al ‘dopo nazismo’. Quali caratteri avrebbe dovuto avere una prossima Repubblica e la democrazia in Italia, il tutto mentre a Ventotene si stava scrivendo il ‘Manifesto’ considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea (da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 durante il periodo di confino presso l’isola di Ventotene, ndr)".

In questo clima europeo, si colloca la storica visita al Campo di Fossoli, l’11 luglio 2021, da parte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in occasione della 77° anniversario dell’eccidio nazista di Cibeno.

"Quella è stata una giornata che davvero passerà alla storia: a livello simbolico, ha rappresenta un ritorno dell’Europa alle sue origini, perché, come detto, anche a Fossoli ci sono radici della cultura europeista. Anche grazie alla loro presenza, e ai loro discorsi, nel ruolo di rappresentanti dei vertici dell’Europa, Fossoli è a pieno tutolo entrato nel dibattito del Parlamento europeo. In quanto membro del direttivo della ‘Casa della Storia europea’ di Bruxelles, ho più volte avuto in questi anni occasione di frequentare il Parlamento europeo stesso e, ammetto con soddisfazione e orgoglio, ho assistito ad interventi di capi di Stato esteri, compreso anche il presidente del Cile, che, nel ricordo di Sassoli dopo la sua morte (avvenuta l’11 gennaio 2022, ndr) citavano quelli che definivano i suoi due più importanti discorsi: quello dell’insediamento e quello, appunto, fatto al Campo di Fossoli. Quella di David a Fossoli è stata la sua ultima partecipazione a una manifestazione pubblica non istituzionale. Anche per questo consideriamo quella partecipazione il suo testamento politico, di cui gli siamo affettuosamente grati".

Fossoli come luogo dell’Europa: avete proseguito in questa direzione?

"Si: nel 2022, sempre in occasione dell’anniversario dell’eccidio di Cibeno, era presente Elisabetta Gualmini, europarlamentare, mentre lo scorso anno a luglio, in quella circostanza, abbiamo avuto la presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Frans Timmermans, che ha pronunciato in apertura del discorso le simboliche parole: ‘L’Europa è tornata a casa’, mentre ad ottobre, in occasione del cinquantennale del Museo Monumento al Deportato, era presente il Commissario europeo Paolo Gentiloni.

La presenza di tante personalità dalla dimensione europea vuole appunto testimoniare l’importanza di Fossoli come luogo della memoria d’Europa".

Un altro obiettivo è la realizzazione del Memoriale alla stazione dei treni di Carpi: perché è così importante?

"Il ‘Memoriale degli arrivi e delle partenze’: dopo il Campo di concentramento di Fossoli, il Museo monumento al deportato e la ex-Sinagoga, la nostra città avrà un ulteriore punto di riferimento per la memoria, alla stazione dei treni. Avere un punto in stazione che ricordi tutte le storie legate al campo di Fossoli era fondamentale perché è stato un luogo centrale nella storia degli arrivi e delle partenze. I soldati inglesi che arrivavano a Carpi per andare a Fossoli, e i deportati che partivano per il campo di concentramento di Auschwitz. Ma ha avuto un ruolo anche dopo la fine della guerra, con l’arrivo degli esuli giuliano-dalmati (la prima famiglia è arrivata a Carpi nel giugno 1954) che poi hanno dato vita al Villaggio San Marco. E’ dunque un luogo ‘sacro’ come sacra è la memoria della sofferenza e della Resistenza al Nazifascismo".