Central Kerp, il bar ispirato alla sitcom Friends

di Jacopo Gozzi

Dal piccolo schermo alla realtà: nasce così il Central Kerp Cafè, frutto dell’intuizione e della creatività di due giovani socie carpigiane che hanno realizzato un locale ispirato all’iconico Central Perk di Friends, la loro sitcom preferita.

Aperto dal 28 gennaio di quest’anno in piazzale Ramazzini, il Central Kerp si sta affermando grazie alla qualità dei prodotti e all’abilità delle due socie: Cristiana Delaurentis ed Erica Paolucci, entrambe classe ’98. "Sognavamo di aprire un bar insieme — spiega Cristiana Delaurentis — e abbiamo colto l’occasione grazie a un bando del Fondo Impresa Femminile che, per le nuove aperture, garantisce un finanziamento a fondo perduto del 50% dell’investimento. La nostra filosofia?

Non vendiamo marche famose perché acquistiamo soltanto prodotti biologici made in Italy, prepariamo ogni cosa al momento e cerchiamo di evitare qualsiasi spreco di cibo: certamente è una scelta difficile e coraggiosa, ma fino a ora i nostri clienti la stanno apprezzando molto".

Gli arredi del locale ricalcano il Central Perk Cafè di Friends, compresi il divano, la poltrona e una parete totalmente dedicata alla celebre sitcom americana. Originale anche per quanto riguarda il servizio bar, il Central Kerp è l’unico locale dell’Emilia-Romagna in grado di preparare un cappuccino decorato con un’immagine personalizzata, che è stato ribattezzato "selfieccino" dal momento che i clienti possono scattare una foto e stamparla. "È la particolarità di questo locale — racconta la titolare — abbiamo acquistato una macchina dalla Germania che permette di stampare con inchiostro edibile le immagini richieste dai clienti: per ora siamo tra i pochi in Italia che la possiedono".

Aperto tutti i giorni fino alle 15 e la domenica fino alle 12, il Central Kerp è specializzato in colazioni, dove le specialità sono torte fatte in casa, cornetti, tisane e te biologici italiani, e pranzi, dove vengono serviti piatti prevalentemente freddi ispirati a diverse tradizioni culturali, spaziando dal cous cous alla pokè. Vista la richiesta dei clienti, il venerdì il Central Perk rimane aperto fino alle 21 per aperitivi, sempre all’insegna della sostenibilità: infatti, i croissant non venduti durante la giornata vengono tagliati, farciti e serviti.

"Pensiamo che l’attenzione all’ambiente — prosegue Delaurentis — sia fondamentale e cerchiamo di manifestarla in ogni passo del nostro lavoro, minimizzando il più possibile gli sprechi e promuovendo un’economia sostenibile".

Altra specialità del Central Kerp sono i servizi catering e banqueting, che vengono svolti in collaborazione con il cocktail bar Bitterdrop, sempre di Carpi, che si occupa delle bevande.

"Attualmente siamo molto contente — conclude la titolare dell’originale bar —, a giugno abbiamo ampliato il nostro staff e vediamo tra i nostri clienti anche molti turisti che apprezzano il locale e sono entusiasti della nostra idea".