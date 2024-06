Centri estivi a Pievepelago, torna protagonista anche il tennis

Lo sport è protagonista dei Centri estivi in Appennino, dal calcio all’escursionismo e quest’anno anche tanto tennis sulla scia dei successi di Sinner. Non poteva mancare Pievepelago, che fu definita ‘la piccola Wimbledon’ per il Centro giovanile Fit dagli anni ’60 al 2012, dove quest’anno il locale Circolo Tennis ha il pienone di gruppi organizzati giovanili da tutta Italia da giugno ad agosto, e si spera anche a settembre.

"Ottime presenze – dicono i gestori – che lasciano comunque ancora spazio a lezioni con maestro per singoli".

Bene anche lo sport ai Centri Estivi, come l’escursionismo al Campus del Foionco dello sci club S.Annapelago, con la punta di diamante del Sentiero delle Cascate.

Nel capoluogo si punta sul Multiport, dalla piscina (da poco riaperta, a cura della locale soc. Crp) al calcio, tennis, volley escursionismo e tanto altro. "Anche quest’anno – dicono i responsabili – proponiamo, in collaborazione con ASD CRP Pietro Bortolotti un centro estivo multisport che si terrà dal 21 luglio al 17 agosto.

Il nostro obiettivo è di proporre attività ludico-motorie per favorire lo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini a contatto con la natura, sfruttando le nostre competenze in ambito sportivo e le possibilità offerte dal territorio.

Per saperne di più su come passare qualche settimana insieme all’insegna dello sport e del divertimento potete chiamare Denis: 328422509 o Cristiano: 3894871852".

Per le famiglie è data la possibilità di richiedere un contributo economico per la partecipazione ai vari centri estivi. "Per le informazioni su tale contributo è necessario rivolgendosi a noi o al Comune di residenza o di organizzazione dei centri".

g.p.