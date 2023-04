"Ceramica, 2022 record" L’incognita dell’energia

di Andrea G. Cammarata

Dopoun 2022 "eccezionale", la Ceramic Valley teme un’annata "un po’ in sofferenza". Filippo Manuzzi, vicepresidente di Confindustria Ceramica, come reagisce il settore agli aumenti del gas?

"Avevamo notato le prime avvisaglie di aumento dell’energia già nell’estate del 2021, fino ad arrivare a 341 euro per megawatt-ora della fine di agosto del 2022. Va sottolineato che cuociamo ceramica per 24 ore al giorno praticamente tutto l’anno. Gli aumenti delle bollette hanno pesato sia sul cash flow delle aziende, che sui conti economici. Grazie alla buona domanda del prodotto ceramico per il 2022, il costo dell’energia è stato ribaltato quasi tutto sul mercato. Ha contribuito però anche il credito d’imposta che il governo precedente e quello attuale ci hanno accordato per fronteggiare le bollette".

Il settore vede l’idrogeno come un’alternativa?

"È un’energia interessante per il futuro, ma attualmente non c’è ancora nulla. Al momento pensiamo di più a miscele di idrogeno e gas".

Materie prime?

"Il conflitto ha influito sulle miscelazioni dei nostri prodotti. Il 40-50% delle materie prime, come l’argilla, proveniva dall’Ucraina, adesso ci rivolgiamo principalmente alla Turchia".

Ceramica artistica o soltanto ceramica industriale?

"Il settore è eterogeneo, la ceramica artistica conta per una piccola parte. Alcune aziende, a livello di brand, hanno un valore elevato, ma non sono significative in termini di numeri e di occupazione".

Ceramica per uso spaziale?

"Nel distretto della ceramica questo tipo di materiale non è ancora prodotto".

Qual è stato il fatturato del comparto nel 2022?

"Circa 7 miliardi di euro, per un totale di 450milioni di metri quadrati venduti".

L’andamento nazionale?

"Nei primi tre mesi del 2023 in Italia c’è minore dinamismo anche per effetto dei cambiamenti relativi al Superbonus".

Esportazioni, quali sono i Paesi di riferimento?

"Le quote di export del settore ceramico, globalmente, viaggiano tra il 75% e l’80%. Principalmente Usa e nell’Ue i mercati di riferimento sono Francia e Germania, che nel 2022 hanno avuto una crescita molto importante. Rispetto al primo trimestre del 2022 la domanda è in calo, ciò anche a causa dell’aumento dei tassi d’interesse".

L’industria ceramica vuole delocalizzare?

"C’è qualcosa nel mercato Usa: delocalizzazioni non per abbassare i costi, ma per migliorare logistica e disponibilità di prodotto e servizio. Cuore e testa del settore restano in Emilia-Romagna, qui si produce più dell’85% della ceramica italiana".

C’è allarme sulle compensazioni dei costi Ets?

"È un tema drammatico. L’Emissions trading system rischia di mettere a rischio l’esistenza dell’industria europea. È una follia dell’Ue, che in sostanza ha messo in mano alla speculazione finanziaria l’acquisto dei cosiddetti "certificati bianchi", ciò potrebbe portare a delocalizzare l’industria in Paesi dove gli standard ambientali sono di gran lunga inferiori a quelli europei".