Che ritmo questo 2024 . Attesi duemila ballerini

Oltre duemila ballerini in arrivo da tutta Italia, trentacinque coreografi e docenti di fama internazionale. A Riccione torna l’Mc Hip Hop Contest dal 4 al 7 gennaio tra il palacongressi e il Palazzo del Turismo. L’evento quest’anno punta i suoi riflettori sullo stile heels, la danza sui tacchi che sta conquistando le star di tutto il mondo, da Madonna a Lady Gaga fino a Jennifer Lopez. Tra i docenti e giurati attesi a Riccione spiccano Nicole Marin, protagonista del musical Jesus Christ superstar, ballerina per grandi artisti come Laura Pausini e Jovanotti, Andrea Attila, noto per le coreografie curate in programmi televisivi come Amici, Drag Race Italia e Brillanti Dance, e Dolores Ninja che, vinta la categoria voguing al Contest di Riccione, ha intrapreso una carriera internazionale che l’ha portata a Los Angeles, dov’è coreografa di vari artisti come la cantante Bebe Rexha tre volte candidata ai Grammy Awards.

Organizzata da Idea Cruisin’ col patrocino del Comune di Riccione e la collaborazione di Costa Hotels e Federalberghi, la quattro giorni dell’Hip Hop sarà aperta da serata di musica, show e divertimento con le interviste di Ipork, format che sta conquistando i giovani di tutt’Italia.

Da giovedì 4 a sabato 6 gennaio i ballerini delle diverse scuole saranno impegnati nelle gare di danza, che sfoceranno nella finale di domenica 7 gennaio, quando verranno proclamati i vincitori. Tra i momenti chiave, venerdì, spiccano lo special one e i Battle freestyle che rappresentano la vera energia e lo spirito delle danze urbane. Da non perdere, il 6 gennaio alle 21 al palacongressi, la serata del Dance Theater con le performance di alcuni tra i più prestigiosi ospiti, a partire da BabyZoo, artista di fama internazionale, ballerino e coreografo di famose artiste coreane, che spopolano su Spotify e YouTube, e i Fresh’n’Clean reduci della recente finalissima a ‘Tu si que vales’ dove hanno conquistato grande consenso di pubblico e giurati. A immortalare le performance sarà Little Shao, fotografo ambassador di Nikon. Tutti spettacoli trasmesso in diretta streaming saranno aperti al pubblico (info su www.mchiphopcontest.com ).

Tra le altre special guest sono attese da Norimberga Luwam Russom protagonista di diversi spettacoli, nota per tante campagne pubblicitarie come quelle della Redbull World Campaign London, e da Londra James Olivo della National Youth Dance Company (Regno Unito). ostra soddisfazione il patron dell’evento Ennio Tricomi: "Siamo tornati ai numeri di prepandemia _ commenta _, con gli oltre 2000 ballerini porteremo almeno 8000 pernottamenti alla città. Senza contare gli accompagnatori e quanti prenotano camere d’hotel o appartamenti in autonomia".

Nives Concolino