Cheerleader, con lo spirito di gruppo si vola

Il gesto tecnico e la forza del gruppo che si fondono in un tutt’uno, dando vita a un dipinto armonico. E’ il "cheerleading" che, arrivato in Italia come pratica agonistica a inizio anni 2000, anche a Carpi ha raccolto consensi e la passione di tante giovani atlete come le Patriots Cheerleader della Società Ginnastica La Patria, una delle realtà storiche del nostro territorio, che dal 2012 ha aperto la sezione di questo sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica, danza e acrobazia. Una delle prime a proporre il "cheerleading" in città – dove è attiva anche la squadra della Polisportiva Nazareno – è stata Dalia Rossi, coach delle Patriots, che ha portato la sua esperienza da atleta: formatasi con la ginnastica artistica, ha partecipato ai Mondiali di Orlando nel 2018 con la Nazionale Fisac (Federazione Sport Acrobatici e Coreografici) e agli Europei di Lubiana nel 2011 e di Rimini nel 2013. "Quello delle Patriots è stato un percorso lungo e pieno di ostacoli – racconta – cominciato nel 2012. Il terremoto ci ha costretto quasi subito ad allenarci all’aperto, per l’inagibilità della palestra, poi abbiamo passato i due difficilissimi anni della pandemia che ci hanno rallentato il percorso di crescita, ma ora stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni. Nel 2012 avevo 23 anni, venivo dalla ginnastica artistica e praticavo "cheerdance", ma frequentavo anche il corso di acrobatica de La Patria e così abbiamo iniziato a lanciare i primi corsi per le bimbe più piccole, le Mini che vanno dai 5 agli 7 anni, mentre la parte agonistica comincia dagli 8 anni in su. E’ stata una scelta vincente e il nostro maggiore orgoglio sono proprio le bimbe della categoria Mini, da lì creiamo il nostro futuro". Fra Dalia Rossi e il "cheerleading" è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se da coach sa bene quanto sia importante rispettare i tempi e mettere al primo posto la squadra rispetto alla singola atleta. "Il nostro è prima di tutto uno sport di squadra – prosegue – che ti insegna ad avere fiducia nel gruppo. Alle mie ragazze dico sempre che se in gara vediamo che qualcuno fa fatica o sbaglia qualcosa bisogna compensare e aiutarsi. Senza questo spirito anche la squadra migliore non può ottenere risultati. Come La Patria siamo molto fortunate, abbiamo una struttura all’avanguardia e anche per questo siamo riuscite a costruire una sorta di famiglia, lavorando in sinergia con la sezione della ginnastica artistica. Prima del Covid avevamo anche allestito una squadra Master over 30 con i genitori delle bimbe. Avremmo dovuto anche partecipare a una gara a febbraio 2020, ma poi la pandemia ha azzerato tutto. Come funziona una gara? Veniamo valutate tramite punteggi, influenzati ovviamente dal grado di difficoltà delle coreografie e degli esercizi che vengono proposti. Il cheerleading è un insieme di prese, salti e piramidi, con una parte dance ballata, tutto contribuisce a creare la performance. E’ uno sport in cui non si possono saltare le tappe, le atlete devono sapere fare bene, in modo più ’pulito’ possibile, l’esercizio. Solo così si lavora in sicurezza". E in attesa del prossimo impegno di giugno 2023 con i Nazionali in Romagna, le Patriots possono già vantare tanti piazzamenti di prestigio, oltre al successo nella Coppa Italia 2019 a Osimo e l’oro tricolore nel tumbling individuale di Ilaria Depietri della scorsa estate a Bellaria. Davide Setti