Ciak, si gira Ciné. Attori e registi sfilano in un’estate da film

Dal 29 giugno al 5 luglio Riccione sarà di nuovo baricentro del cinema italiano. Accadrà con la tredicesima edizione di Ciné, Giornate di cinema, che sul red carpet tra palacongressi e piazzale Ceccarini, vedrà sfilare i maggiori protagonisti, attori, registi, produttori dei film in uscita i prossimi mesi. L’appuntamento estivo dell’industria cinematografica, prodotto da Cineventei con la direzione di Remigio Truocchio, porterà dunque in città centinaia di trailer e anteprime, nonché Ciné in città, grande arena con proiezioni serali, aperte al pubblico, e ospiti di spicco. Speciale il palinsesto di CinéCamp - Giffoni, riservato ai giovanissimi. Tra le novità, giovedì 4 luglio alle 21, l’assegnazione del prestigioso premio Anica 80, istituito per l’80esimo anniversario dell’associazione, che vedrà premiare importanti film della scorsa stagione: la serata concluderà in bellezza Ciné 2024, con la presenza di attori e registi di rilievo. Oltre alle convention delle società di distribuzione, riservate ai professionisti del settore, con questa miriade di appuntamenti Ciné mantiene un’anima festivaliera.

Le giornate del cinema. Si svolgeranno dal 2 al 5 luglio, il programma business, riservato agli addetti ai lavori, si terrà al palacongressi con le convention delle major 01 Distribution, Bim, Eagle Pictures, I Wonder, Lucky Red, nonché Medusa Film, Universal Pictures, Vision Distribution, Warner Bros, e Walt Disney che si susseguiranno sul palco di fronte a 1.400 professionisti del settore. Ogni presentazione sarà un autentico show, con anteprime, ospiti d’eccezione e live performance.

Ciné in città. Il ‘cuore di Riccione’ si trasformerà in una grande sala cinematografica a cielo aperto con film, eventi e ospiti del cinema italiano (ingresso libero). Ogni sera piazzale Ceccarini ospiterà proiezioni accompagnate da talk con i volti noti del nostro cinema.

CinéCamp-Giffoni a Riccione. Organizzato in collaborazione col festival per i giovani più famoso al mondo, sarà riservato agli under 18. Questa sezione speciale consentirà a oltre 150 ragazzi, attesi in riviera da tutta Italia, d’immergersi nel mondo del cinema. Saranno quattro giorni di proiezioni dei migliori film per i giovani selezionati dal team di Giffoni per approfondire temi legati all’adolescenza e al mondo attuale, e una serie di laboratori sui mestieri del cinema. Ai workshop saranno presenti importanti realtà del panorama italiano, come Mad Entertainment, factory creativa e produttiva napoletana, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali come il David di Donatello e gli European Film Awards per i film d’animazione Gatta Cenerentola e L’Arte della Felicità, che terrà un laboratorio di animazione, e Ottoemezzo Factory, che coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di un trailer. Non mancherà la recitazione col workshop tenuto dalla Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini, prima scuola di cinema in Emilia-Romagna. Infine i laboratori di progettazione di campagne promozionali e di marketing dei film tramite social network e incontri con le stelle del cinema ai quali i giovani potranno porre domande.

"Siamo particolarmente felici e onorati che Ciné sia stato scelto come palcoscenico del prestigioso Premio Anica 80, primo premio dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, istituito quest’anno in occasione dell’80° anniversario della sua fondazione – commenta Truocchio –, portando a Riccione importanti personalità del nostro cinema. Ciné si riconferma uno degli appuntamenti più attesi e importanti per l’industria cinematografica nazionale".

Nives Concolino