Circolo e negozi animano piazzale Gorizia

di Maria Silvia Cabri L’anima di un quartiere è rappresentata dalle persone che lo abitano, ci lavorano o lo frequentano. E, quello che si sviluppa tra piazzale Gorizia e via Cuneo, nella parte Sud della città, è un quartiere decisamente molto vivo e animato. Nasce, infatti, dagli stessi commercianti della zona l’idea di realizzare un evento speciale e su misura per il quartiere, capace di coinvolgere tutti i residenti, in un clima familiare e ‘di casa’. Era luglio 2017 quando per la prima volta è stata posta in essere la ‘Notte Fluo’: una serata di colore e vivacità, nella quale con braccialetti e magliette coordinate, i titolari degli esercizi commerciali hanno esposto i loro prodotti lungo le strade, fino a ora tarda, organizzando nelle varie vie (per l’occasione chiuse al traffico) eventi di tutti i tipi, spettacoli, food truck, musica dal vivo, mercatini, laboratori per bambini. ‘Notte Fluo’ è diventata anche il nome del gruppo che riunisce i commercianti che in questi anni hanno organizzato anche altri eventi, dal Carnevale alla Pasqua, senza dimenticare Halloween. Ovviamente, pandemia permettendo. "Abbiamo fino ad ora realizzato tre edizioni della ‘Notte Fluo’ e speriamo di poterla riprendere questa estate – afferma Patrizia Bombarda, da...