Circolo e negozi animano piazzale Gorizia

di Maria Silvia Cabri

L’anima di un quartiere è rappresentata dalle persone che lo abitano, ci lavorano o lo frequentano. E, quello che si sviluppa tra piazzale Gorizia e via Cuneo, nella parte Sud della città, è un quartiere decisamente molto vivo e animato. Nasce, infatti, dagli stessi commercianti della zona l’idea di realizzare un evento speciale e su misura per il quartiere, capace di coinvolgere tutti i residenti, in un clima familiare e ‘di casa’. Era luglio 2017 quando per la prima volta è stata posta in essere la ‘Notte Fluo’: una serata di colore e vivacità, nella quale con braccialetti e magliette coordinate, i titolari degli esercizi commerciali hanno esposto i loro prodotti lungo le strade, fino a ora tarda, organizzando nelle varie vie (per l’occasione chiuse al traffico) eventi di tutti i tipi, spettacoli, food truck, musica dal vivo, mercatini, laboratori per bambini. ‘Notte Fluo’ è diventata anche il nome del gruppo che riunisce i commercianti che in questi anni hanno organizzato anche altri eventi, dal Carnevale alla Pasqua, senza dimenticare Halloween.

Ovviamente, pandemia permettendo. "Abbiamo fino ad ora realizzato tre edizioni della ‘Notte Fluo’ e speriamo di poterla riprendere questa estate – afferma Patrizia Bombarda, da 17 anni titolare dell’erboristeria e parafarmacia ‘Camomilla’ in via Cuneo –. E’ un momento di festa per tutti i clienti e non solo, il quartiere si anima; è bellissimo vedere le persone di ogni età, le famiglie scendere dalle case e trovarsi in strada a passeggiare, pare di essere in riviera d’estate per il clima che si respira".

Patrizia con il suo negozio è un vero e proprio punto di riferimento del quartiere: la seconda parafarmacia ad aprire in città, garantendo farmaci da banco e altri servizi come la misurazione della pressione, "con tutti i clienti anziani affezionati", cui si aggiungono i prodotti di erboristeria.

Attivi nella realizzazione degli eventi di festa del quartiere sono anche i titolari di ‘Acquacalda’, idraulici per servizi privati e industriali dal 2004: "A Pasqua abbiamo organizzato una caccia al tesoro – raccontano Cristina Levani e Gennaro Petrillo, insieme al dipendente Antonio Ciampa – con sette uova colorate di cartone da cercare tra i vari condomini. Il quartiere apprezza, anzi, i residenti, dai genitori ai nonni, passando per gli stessi bambini, fino agli amministratori di condominio, spesso fanno capolino in negozio per chiedere quando ci sarà la prossima festa! Siamo partiti in sordina e ci siamo affermati con eventi capaci di richiamare persone anche da fuori. È una gioia per loro ma anche per noi".

Poco distante da via Cuneo si trova l’altro polo, ossia piazzale Gorizia: dal 1997 autentico ‘faro’ del quartiere è la tabaccheria Guandalini, gestita da Alberto Guandalini con la madre Mila e la moglie Cristina. Oltre a giornali, tabacchi, ricevitoria, servizio di pagamento delle bollette e punto Posta per il ritiro, da Guandalini si può trovare molto altro: libri per ogni età, giocattoli, profumeria, pelletteria, bigiotteria. Cristina e la suocera Mila confezionano a mano ‘pensierini’ per le varie ricorrenze (adesso cioccolatini per San Valentino) e ricordano i giorni del lockdown durante i quali "le persone del quartiere venivano da noi anche per parlare con qualcuno e sfogarsi".

Attivi per la ‘Notte Fluo’ e per gli altri eventi, a Halloween hanno ‘decorato’ il negozio con teschi e bare, anche nell’area verde dell’ingresso, mentre per il Carnevale hanno collaborato ai laboratori per bambini.

Tra i capisaldi del quartiere vi è anche il circolo sociale ‘Gorizia’ che dopo essere stato nell’omonima piazza, da inizio 2000 si trova nello stabile di via Cuneo. Un luogo di ritrovo e di aggregazione che conta attualmente 400 soci: "Come tutti i circoli del territorio – spiega la presidente Ester Caliumi – paghiamo lo scotto del mancato ricambio generazionale cui si è aggiunta la pandemia, se ci raffrontiamo agli oltre 1000 soci del 2019.

Portiamo avanti le attività classiche, come il gioco delle carte, i balli, il gnocco fritto per i soci, cercando di aprirci alle fasce più giovani di età. In quest’ottica, insieme alla socia e pedagogista Maria Rosa Bonomi e a Lidia Branchini, stiamo sviluppando un progetto che mira a coinvolgere bambini e adulti di ogni età, ‘Di gioco in gioco’, che li vede protagonisti di un pomeriggio (gratuito) di giochi finalizzati alla condivisone delle emozioni e della bellezza di stare insieme".