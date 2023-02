Classica e blues per appassionati La musica vince sempre

Per gli amanti della musica, classica e non solo, Ravenna propone nei prossimi mesi appuntamenti imperdibili. A partire da quello con Ivo Pogorelich, tra i più grandi pianisti al mondo. Sarà al teatro Alighieri il 12 aprile, nel cartellone della rassegna Capire la musica organizzata dalla cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti. A Ravenna il celebre musicista proporrà un repertorio dedicato a Chopin. Pogorelich si è distinto sin dalle origini della carriera per il raro talento. Si è esibito in tutto il mondo, e dal 1982, dopo aver firmato un contratto con la Deutsche Grammophon, ha inciso le opere dei più grandi compositori di sempre.

Di tenore totalmente diverso, ma non meno accattivante, l’appuntamento del 6 maggio, alle 21, sempre all’Alighieri, quando salità sul palcoscenico Irene Grandi.

La cantante fiorentina, nel cartellone di Ravenna Jazz, presenta uno spettacolo dal titolo ‘Io in blues’. Un ritorno ai tempi in cui si esibiva nei piccoli club interpretando i grandi successi del blues e del soul. Nel nuovo progetto live troveranno dunque posto canzoni di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche brani di Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e della stessa Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. Insieme a lei ci saranno Pippo Guarnera (organo Hammond), Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso elettrico) e Fabrizio Morganti (batteria).

Tra i concerti in programma da ricordare quello di Pasqua, del primo aprile, diretto dal maestro Paolo Olmi: 180 musicisti sul palco per il grandioso Stabat Mater di Rossini (teatro Alighieri alle 21).

Il 5 aprile alle 20.45, sempre all’Alighieri toccherà a ‘Sanremo insieme’ con Marino Bartoletti, Duo Idea e Nilla Goes to Hollywood. Bartoletti, giornalista, conduttore, autore di trasmissioni televisive di successo ha deciso di chiamare i ragazzi del Duo Idea per raccontare tramite gli aneddoti e le curiosità sul Festival della canzone Italiana un po’ di noi stessi.