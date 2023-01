Come avvicinare i giovanissimi In campo l’influencer Luis Sal

Possono internet e la tecnologia contribuire alla valorizzazione di opere artistiche uniche, dimenticate nel tempo e nascoste agli occhi delle nuove generazioni? Sì. Lo ha dimostrato proprio Genus Bononiae, attraverso una campagna di comunicazione innovativa ed efficace, scelta per presentare la mostra ‘La riscoperta di un capolavoro’ e il ritorno a Bologna, dopo 300 anni, del Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti. Con l’arrivo del Covid, l’esposizione nata da un madornale lavoro di recupero e restauro ha dovuto fare i conti con le limitazioni della pandemia e lo stop di mostre ed eventi. Nei mesi di lockdown, Genus Bononiae ha messo appunto così una campagna di presentazione ancora più efficace, chiamando in causa uno degli idoli della Generazione Z: Luis Sal. Da sempre appassionato d’arte, il mattatore di YouTube ha così cominciato a pubblicizzare il Polittico sui proprio canali, invitando tantissimi giovani a visitare la mostra appena possibile per apprezzare da vicino la meraviglia. I numeri, alla fine, hanno dato ragione a Genus Bononiae, in un connubio tra passato e futuro che si è rivelato più che vincente. "Penso che l’arte sia stata trasmessa alla mia generazione come qualcosa di impolverato: spesso vedo i giovani distanti da mostre e musei – aveva raccontato Luis Sal al ‘Carlino’ –. Ma anche l’arte può essere cool, basta saperla raccontare".

fra.mor.