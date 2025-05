Con i calici in mano nei locali

La Bologna Wine Week quest’anno è anche un invito a conoscerela città anche attraverso la sua offerta gastronomica. Gli organizzatori della rassegna hanno preparato una guida a ristoranti, bistrot, trattorie e osterie partner della manifestazione: tutti luoghi che raccontano le diverse anime di Bologna, dai sapori della tradizione e alle interpretazioni più contemporanee. Pubblichiamo l’elenco delle attività che hanno aderito, per la gran parte nel centro storico.

Bar: Aquarama, Caffè Pathé-Modernissimo Bistrot, Il principe in centro, Intenso, Lu Lé Lu Là, Osteria dell’Infedele, Ripasso, Sottobanco, Cantinellaa-Il ristoro dell’Arena del Sole, Il bivio, il Cameo-Ristoro al Cinama Lumière, Madama Beerstro, Marsalino, Marsalino alle Erbe.

Bar e ristoranti: Allegra, Camera a sud, Camera con vista, Casa Azzoguidi, Corner bar, Ebrezze, I Conoscenti, Jukeboxe, King Cole, La Fastuchera, La sberla Bistrot, Ruggine, Rui, Sartoria Gastronomica.

Ristoranti: A Balùs, Adesso Pasta, Berberè, Bottega Ranocchi, Bruscè, La corte degli Albari, La Zdaura, Oltre ristorante, 051 Osteria, Osteria della Lanterna, Osteria Le Moline, Pane e Panelle, Parlor, Pepperoni, Pescheria Aldrovandi, Pescheria San Gervasio, Pistamentuccia, Ragù and draft, Salsamenteria, Scampo pescheria, Sette tavoli, Teresina, Trattoria Leonida, Vamolà, Via con me.

Non resta che iniziare il giro.