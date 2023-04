Concerto per la pace La musica racconta la dolce vita in ‘salotto’ negli anni Ottanta

I successi entrati nell’Olimpo delle hit parade negli anni Ottanta e Novanta al Concerto per la pace in programma il 13 maggio in piazzale Ceccarini a Riccione. Tra i numerosi protagonisti Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker e Ryan Paris che festeggerà i quarant’anni de La Dolce vita. Accadrà nell’ambito di Takes Over 2023, che dall’11 al 14 maggio prevede un deejay contest, una serata con altri artisti tra i quali Johnson Righeira, la fiera del vinile e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini. Tutto gratis. Alla regia Ennio Tricomi della Cruisin, organizzatore di eventi, musicista, nonché autore e compositore di oltre 300 canzoni, con un passato da produttore discografico e presentatore radiotelevisivo.

A Riccione si farà musica per la pace.

"Con la nostra prima edizione, nel maggio 2022, Riccione è stata la prima città nel mondo a ospitare un concerto per la pace. E’ accaduto non a New York ma a Riccione. Quest’anno replichiamo".

Chi salirà sul palco?

"Ivana Spagna, la statunitense Linda Jo Rizzo, da Londra arriverà Tracy Spencer, poi Silver Pozzoli, compositore e corista del Festival di Sanremo, George Aaron che negli anni Ottanta ha venduto milioni di dischi nel mondo, Tom Hooker, gli Evolution 80, Deblanc, Natasha King, ora cantante di blues e jazz. A mezzanotte ci trasferiremo al Frontemare, al confine con Riccione, per festeggiare con Ryan Paris i quarant’anni de La Dolce vita".

Il concertone sarà anticipato da altri appuntamenti?

"Venerdì 12 partiremo a mezzogiorno con il primo dj contest per il quale sono giunte 102 iscrizioni. I vincitori per sette otto mesi potranno trasmettere la loro musica o fare dei deejay set nelle 40 radio aderenti al nostro evento. Tra gli ospiti Frank Ventura e Italo Connection che presenteranno il loro album. Dalle 16 alle 19 i dj faranno ballare il pubblico sul piazzale, alle 21 partirà un grande karaoke anni Ottanta, mentre alle 22,30 faremo un esperimento esclusivo: nelle tre sale del Palazzo del Turismo celebreremo i trent’anni della Disco dance nel mondo. In ogni sala si esibiranno tre dj col repertorio funky, soul, afro e house. Sempre venerdì Takes Over presenterà “Iragazzi del Columbus di Riccione, film, libro e foto con Sprangga dj".

Non è tutto.

"Sabato mattina aprirà la fiera del vinile, e proporremo un Remix letterario con Claudio Cecchetto, Claudio Turati e Claudio Casalini che, seguendo le orme di un docufilm sulla dance italiana, racconterà la vera storia tramite chi l’ha creata. Concluderemo domenica con un brunch in terrazza sul mare con gli artisti del concerto".

Perché ha scelto Riccione per questo e altri grandi eventi di danza?

"Sono parmense, ma ho vissuto per anni a Riccione, ero uno dei ragazzi del Columbus. Qui ho trascorso gli anni più belli della mia vita, estati stupende con amici importanti e tavolo sempre prenotato al Prince. A Riccione ho conosciuto Amanda Lear con la quale ho stretto amicizia, così Renato Zero, all’epoca qui s’incontravano tantissimi artisti. Frequentavo il Bat Caverna, mentre il Canasta, in viale Ceccarini, era punto di riferimento per il drink da fighetti".

Un’epoca d’oro.

"Erano gli anni in cui si arrivava nel ‘salotto’ in Ferrari. Io avevo la Dino che purtroppo bruciai in autostrada. Sempre a Riccione nella piazzetta del Faro, avevo aperto la boutique Charlot. con Tognazzi. Ho fatto piccole parti, non volevo fare l’attore ma il regista per cui cercavo di scrutare questo mondo".

Nives Concolino