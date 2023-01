Concresco, l’integrazione che fa la qualità

di Stefano Fogliani

"Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido". Muovendo da questa citazione di Albert Einstein, la cooperativa sociale Concresco, fondata nel 2013, ha scelto di fare della differenza una risorsa. "Crediamo che sia importante dare a tutti la possibilità di fare, ma secondo le particolari capacità e nel rispetto dei limiti personali. Il fine del percorso è l’integrazione", spiega il presidente e socio fondatore Maurizio Caminati, che ha raccolto attorno a sè un’organizzazione che negli anni ha vissuto diverse esperienze – gestendo anche il bar dello storico Ricreatorio San Francesco – e da due anni ha aperto un punto vendita per dare risalto ai prodotti realizzati dai ragazzi disabili che partecipano alle attività dell’associazione. Si chiama ’.A Capo’, il punto vendita, e dà concretezza ad un principio cardine che muove dalla qualità: quella dei prodotti, ovviamente, come quella dello spazio espositivo dove al centro sono ‘i nostri ragazzi’.

Al centro, tra l’altro, fuor di metafora, dal momento che ’.A capo’ si trova in viale XX settembre, negli spazi dell’ex Cristallo: una collocazione voluta dai vertici della cooperativa per dare il giusto risalto alle attività e ai prodotti, ma allo stesso tempo per garantire a chi partecipa alle attività una spiccata socialità. Che trova espressione, oltre che nel quotidiano, in alcuni eventi che hanno visto i ragazzi protagonisti come i ‘100 metri di solidarietà’ celebratisi ad ottobre in collaborazione con ‘Bottega di Frank’, ‘Salotto Regina’, ‘L’osteria dei Girasoli‘ e ‘Giamberlano’ o l’open day natalizio tenutosi lo scorso 11 dicembre. Il negozio si trova nel centro della città, vicino alle vie principali e per cui al centro della vita sociale della realtà in cui vivono i ragazzi: i prodotti, insomma, sono solo la punta dell’iceberg, e chi li acquista sposa, in un certo senso, il progetto, ne premia il metodo di lavoro. "Chi acquista i nostri prodotti ne deve apprezzare innanzitutto le caratteristiche, l’originalità e la fattura, e quindi la persona che lo ha creato, non viceversa".

Per rendere tangibile il legame tra processo creativo e prodotto, Concresco ha prestato particolare attenzione alla collocazione degli spazi di lavoro: al centro della stanza, ben visibile dalle vetrine che si affacciano sulla piazza, si trova infatti il tavolo di lavoro sul quale i ragazzi svolgono gran parte della propria attività: uno sforzo di trasparenza, in un certo senso, perché capita a parecchi sassolesi di passare davanti a quelle vetrine oltre le quali sono ben visibili i ragazzi che fanno crescere tra le loro mani i prodotti che poi vengono collocati sugli espositori intorno al tavolo e in vetrina. "Lavoriamo principalmente il cuoio e la pelle per realizzare copertine di agende e quaderni, borse, oggettistica e accessori personalizzati e su misura".

Il nostro metodo di lavoro è semplicemente la creatività: mettiamo in connessione le persone e le loro abilità in modo che insieme possano raggiungere l’obiettivo", spiegano da Concresco che, poco distante dal negozio, ha un altro asset importantissimo per le proprie attività, un altro spazio (’Concresco lab & art’) all’interno del quale si lavorano altri materiali, in particolare di riciclo. Qui i ragazzi lavorano il legno ricavato da euro pallet che trasformano in cornici e vassoi di tutte le forme, barattoli di conserve che diventano vasi per piante e deliziose bomboniere, lana e tessuti di ogni genere. I prodotti realizzati vengono venduti in negozio accanto ai prodotti in pelle.

Non solo lavoro, tuttavia: Concresco si occupa infatti del progetto di vita dei suoi ragazzi offrendo loro anche esperienze di socializzazione: dalla pausa pranzo quotidiana fino a serate a tema o feste di compleanno.