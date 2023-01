Confindustria punta sul riciclo "Una piattaforma per le imprese che danno nuova vita agli scarti"

I modelli economici che si basano sulla circolarità delle merci implicano la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo di materiali e prodotti esistenti, estendendo il ciclo di vita dei prodotti e riducendo il consumo di materie prime e risorse, oltre che la produzione di rifiuti. Oggi, di fronte a un forte aumento della domanda di materie prime e alla continua scarsità delle risorse, la transizione verso un tale modello economico, produttivo e di consumo circolare rappresenta una grande e concreta opportunità per le imprese. Per questo Confindustria Emilia Area Centro, che dà voce a più di 3.400 imprese del territorio, ha dato avvio al progetto "Albo Circular": una piattaforma gratuita che si propone di unire domanda e offerta, su scala nazionale. Primo progetto di questo tipo in Italia, l’Albo nasce per porsi al fianco delle aziende nel loro percorso verso la sostenibilità; una piazza aperta ed in continuo aggiornamento, pensata a supporto di tutte le realtà che offrono o stanno cercando soluzioni "circolari" per il proprio business – come, ad esempio fornitori di servizi di riciclo, acquirenti di scarti di lavorazione e fornitori di materie prime secondarie –, con l’obiettivo di rendere i propri servizi, prodotti...