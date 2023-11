Corso Fanti, una passeggiata nella storia

Dal monumento equestre a Manfredo Fanti, che ritrae il generale sul suo cavallo, posto all’ingresso del parco delle Rimembranze, fino alla Cattedrale. Una sola strada che, per tradizione, è considerata la principale di accesso (una volta ‘Porta Mantova’ o di San Bartolomeo) al centro storico: corso Fanti. La sua viabilità negli anni ha subito varie modifiche: da strada di accesso alla piazza fino oltre il Duomo, a via a doppia corsia (chi non ricorda il discusso cordolo, poi rimosso, dipinto di rosa dal comitato pesce d’aprile il 1 aprile 1987?), fino all’attuale strada percorribile solo fino all’incrocio con via Ciro Menotti, per lasciare la parte rimanente a Zona a traffico limitato. Corso Fanti fa autenticamente parte della storia della nostra città, così come alcuni dei negozi che da vari decenni animano questa parte di Carpi.

Con il suo profumo di pane appena sfornato e con la sua mitica stria (premiata come ‘migliore’ all’ultima ‘Bonissima’ di Modena) ha ‘ammaliato’ (e continua a farlo) intere generazioni di studenti, prima del liceo Fanti e adesso dell’istituto Sacro Cuore. Immancabile la tappa, prima dell’ingresso a scuola o all’uscita, al forno ‘De Caroli’, all’incrocio con via Galileo Galilei. Uno dei più antichi forni di Carpi, se non il più antico, con 100 anni di storia alle spalle. Giulio De Caroli e la moglie Anna lavorano qui da 53 anni: lo hanno rilevato dall’ex forno Guidetti che a sua volta vantava cinquanta anni di storia. "Quello del fornaio è indubbiamente un lavoro di sacrificio – afferma Giulio De Caroli – ma resta sempre una professione stimolante, creativa: dal nulla vedi sotto i tuoi occhi nascere il pane". Modenese di origine, De Caroli è diventato carpigiano d’adozione per amore, quando si è sposato con Anna: "Da giovane già lavoravo in un forno a Modena, poi i sentimenti mi hanno portato a Carpi. Ho lavorato sei mesi come dipendente dai Guidetti e dopo ho rilevato il forno. Sono arrivato ad avere quattro punti vendita a Carpi, in contemporanea, ma poi per questioni di età ho deciso di tenerne solo uno, questo storico in corso Fanti. Rispetto al passato – racconta il titolare – c’è un 60% in meno di consumo di pane. Adesso sono richieste le pagnotte più piccole e molti si affidano a prodotti similari come tigelle, grissini, cracker".

Da trent’anni, accanto al forno e pasticceria, i De Caroli hanno aggiunto in negozio anche salumeria, gastronomia e prodotti alimentari vari.

Sempre all’ingresso di corso Fanti ma dalla parte opposta della strada, si trova un altro negozio che ha fatto la storia di Carpi: ‘Focherini Sport’, regno dello sport e soprattutto del tempo libero. Milva Petrillo e il marito Enrico Davolio (conosciuto in città anche come artista astrattista materico) dal 1 gennaio 1990 sono i titolari del negozio che è stato fondato tra gli anni CinquantaSessanta dalla famiglia Focherini. Negli anni Ottanta è subentrato Paolo Chiurato: "Mio marito Enrico – racconta Milva – è da sempre uno sportivo. Un giorno, mentre giocavano a tennis, Paolo gli ha detto: ‘Ti piace tanto lo sport, perché non prendi il mio negozio?’. Io venivo da una esperienza di dieci anni nel commerciale di un pronto moda, Enrico lavorava nell’impresa edile di suo padre: abbiamo accettato la proposta ed è iniziata una bellissima ‘avventura’ che dura tutt’ora, sempre affiancati da mia cognata Enrica Davolio". "Gli anni Novanta sono stati molto belli, intrisi di fermento economico, poi abbiamo deciso di specializzarci sull’abbigliamento, più che sulle attrezzature sportive. Di cosa c’è bisogno adesso? Di una ‘coccola’, quella che noi diamo a ogni nostro cliente, ascoltandolo, consigliandolo e seguendolo passo a passo nell’acquisto. Inoltre – aggiunge la titolare – ci siamo specializzati nella comunicazione: presentiamo i capi mediante i canali social, proponendo anche gli abbinamenti e i clienti apprezzano". Dal 1989 Paolo Bertesi è titolare di ‘Tardini’ ferramenta, subentrando all’omonima famiglia che aveva aperto il negozio nel 1913. Da via Ciro Menotti, quattro anni fa la ferramenta si è spostata sotto i portici del corso "una zona più di passaggio – commenta il titolare – in una sorta di ‘piccolo quartiere’ in cui c’è tutto: fornaio, edicola e, appunto, ferramenta". I centri commerciali e l’on line hanno inciso anche su quest’attività: "Quello che noi garantiamo è la professionalità e il servizio personalizzato, dalle serrature alle maniglie ai pomelli per i mobiletti. Il rapporto umano è la linfa: diamo consigli e, se richiesti, indichiamo fabbri o falegnami competenti". Centenaria è anche la vicina edicola ‘Del Corso’ di Massimo Gualtieri: "Ho rilevato l’attività 40 anni fa. Siamo edicola, tabaccheria e ricevitoria: i clienti abituali comprano il giornale, le sigarette o giocano la schedina, ovviamente nell’ottica di una città sempre più cosmopolita". Festeggia quest’anno i 50 anni di attività la gelateria ‘K2’, sotto i portici del corso quasi a ridosso del Duomo. "Siamo un bel biglietto da visita per la città", affermano i titolari, i fratelli Fabio e Lorenzo Genzale, con cui collaborano i genitori Sergio e Rita. "Abbiamo rilevato una gelateria aperta da appena due anni – racconta Sergio – e da allora siamo sempre stati qui, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il gelato, ma anche a livello ‘geografico’: ‘Ci vediamo davanti al K2’, siamo un punto di ritrovo!". Una gelateria alla moda e al passo coi tempi: "Abbiamo il gelato per i cani e facciamo le tortine a forma di osso per i compleanni degli amici a quattro zampe.Tra le preferenze di gusti, adesso prevale il pistacchio, tanto che abbiamo creato lo ‘stra-pistacchio’. Questa estate, in concomitanza con l’uscita del film, è stato il momento del gusto ‘Barbie’, un fior di fragola richiestissimo per il colore". Gusti novità o tradizionali, ma sempre "realizzati con le stesse ricette di tanti anni fa e scegliendo le migliori materie prime".