Così la società Vitanova salva il Superbonus

Per qualcuno il Superbonus ha trainato la crescita dell’edilizia, per altri invece ha contribuito a doparla. Il tema continua a dividere, dopo l’introduzione del provvedimento per l’edilizia. Per qualcuno, infatti, i provvedimenti presi durante l’emergenza Covid sono serviti per supportare gli investimenti delle famiglie, per altri, al contrario, si è creato un effetto allucinogeno e ne hanno potuto beneficiare soltanto pochi fortunati.

Di fatto attualmente, dopo la decisione assunta dal governo di impedire di ricorrere allo sconto in fattura, il Superbonus sembra una promessa svanita per tanti condomini che invece ci contavano eccome. Non la pensa così Cesare Sirotti, titolare di Vitanova, che ha messo a punto Etics condominio, un nuovo servizio per chi non vuole perdere le opportunità del Superbonus e degli ecobonus "basato sulla reale capacità di spesa". Un servizio che la società nata 15 anni fa dalla famiglia sassolese Sirotti, già fondatrice delle ceramiche Mirage, Flaviker e Pi.Sa., ha messo a punto sviluppando l’attività di affiancamento di imprese e amministratori di condominio. "Abbiamo reinventato la nozione di general contractos – spiega il titolare – gestendo interamente tutte le pratiche fiscali, burocratiche, analisi finanziarie e di detrazione, fino all’esecuzione cantieri, assicurando servizi di assistenza anche dopo la realizzazione dei lavori". In quest’ottica Vitanova ha sviluppato un nuovo metodo per incoraggiare i condomini intenzionati a realizzare ristrutturazioni e riqualificazione energetica senza rinunciare ai sostegni del governo. "La pressione e la crisi nel settore dell’edilizia – continua Sirotti – sono stati gli stimoli indesiderati ma necessari per affrontare questo difficile periodo in cui abbiamo gestito tante assemblee di condominio durante le quali abbiamo incontrato amministratori con l’umore sotto le scarpe perché non vedevano alcuna possibilità per poter utilizzare il Superbonus. Anche noi ci siamo sentiti sconfortati eppure non ci siamo arresi. Così è nato Etics condominio, una soluzione che non richiede lo sconto in fattura ma è altrettanto vantaggiosa perché dà la possibilità ai condomini di non pagare nulla grazie alla gestione del proprio ‘cassetto fiscale’".

Il team di Vitanova valuta caso per caso e calcola la capacità fiscale di ogni proprietario di poter sopperire alle spese dell’intervento. E solo dopo questi calcoli si va a rimodulare il progetto che è ‘etico’ perché propone solo quei lavori che uno o più condomini si possono permettere. Per spiegare i meccanismi di Etics condominio sono stati realizzati alcuni webinar. "Noi siamo consulenti e mettiamo a disposizione un team attento ai minimi dettagli. Assicuriamo che i lavori verranno eseguiti con la massima attenzione dalla nostra squadra, seguendo tutte le norme vigenti. Questo ovviamente può avverarsi solo se i lavori vengono realizzati seguendo certi criteri e standard di qualità, standard che con questa soluzione ci impegniamo a rispettare proprio perché fa parte del nostro modo di operare".