Così l’Onu ha lanciato la sfida L’impegno dei grandi del mondo

Un mondo diverso è possibile. Anzi, è necessario. Per dare un futuro alle generazioni che verranno. Questo l’obiettivo principale dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, tra cui ovviamente l’Italia. Un passo importante, la prima volta in cui i leader del mondo fissavano traguardi così ambiziosi e universali: "Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro", si legge nel testo licenziato otto anni fa, quando il segretario generale delle Nazioni Unite era il sudcoreano Ban-Ki-Moon.

L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti generali. Persone: cancellare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza. Prosperità: garantire vite piene, in armonia con la natura. Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive. Partnership: migliorare l’Agenda attraverso solide partnership. Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

Entrando più nel concreto, al 2030 i Paesi dovranno cercare di raggiungere 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), per un totale di 169 traguardi. L’inizio delle azioni ha coinciso con i primi mesi del 2016, così da lasciare esattamente 15 anni ai governi per arrivarci.

Si tratta di una sfida complessa, a cui tutti – dalle istituzioni internazionali, ai governi arrivando a noi, i singoli individui – sono chiamati a partecipare. Per raggiungere uno sviluppo sostenibile, infatti, è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

Ciascun obiettivo, dunque, non può essere considerato in maniera indipendente ma deve essere perseguito sulla base di un approccio sistemico, che tenga in considerazione le reciproche interrelazioni e non si ripercuota con effetti negativi su altre sfere dello sviluppo. Solo la crescita integrata di tutte e tre le componenti consentirà il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.