"Così rinascono gli scarti"

Eco.Ser è l’azienda ’specialista’ dei rifiuti. Non un impegno da poco, visto che il dodicesimo obiettivo dell’Agenda 2030 è indirizzato al consumo e alla produzione responsabile. La vasta conoscenza e la pluridecennale esperienza nel settore consentono all’azienda di occuparsi della gestione dei rifiuti a 360°, dalla supervisione al loro smaltimento. Un percorso dalla A alla Z, insomma, che è curato nel minimo dettaglio dai professionisti aziendali, che gestiscono due impianti di stoccaggio rifiuti a Villanova, in provincia di Bologna, e a Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Un punto di appoggio essenziale per le piccole e medie imprese, che affidano a Eco.Ser il totale smaltimento e recupero degli scarti, con la consapevolezza di fare del bene all’ambiente. L’azienda, infatti, è incentrata sulla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di trovare e dare ai rifiuti una nuova vita. Ma non si tratta solo di smaltimento rifiuti, perché Eco.Ser offre variegati servizi, dalle soluzioni logistiche alla forniture, passando per i servizi agro-alimentari e quelli accessori, dando efficace assistenza alle imprese. "Aziende come la nostra – spiega il presidente Gilberto Gherardi – aiutano e danno una mano al sistema produttivo e ai cittadini, risolvendo i problemi".