Criminalità organizzata Record di processi e condanne

di Marco Principini "Vigilanza massima e continua" contro la criminalità organizzata sotto le Due Torri. La assicura il procuratore capo Giuseppe Amato, che invita a non abbassare la guardia. Perché Bologna è una città ricca, appetibile per le organizzazioni criminali. "Siamo la procura distrettuale del Nord Italia che ha fatto più processi e ottenuto più condanne e misure cautelari – precisa il magistrato –. Basta guardare il processo Aemilia". In quello che è fino ad oggi il più grande maxi-processo per mafia del nord – vaso di Pandora da cui sono derivati numerosissimi altri procedimenti – nel 2022 c’è stato il passaggio in giudicato, con 87 ordini di esecuzione. "Nel 2021, la nostra regione era al quarto posto in Italia per il numero di interdittive antimafia", ricorda Andrea Giagnorio, referenti di Libera Bologna. E da anni, aggiunge, "vediamo allargarsi la breccia aperta dal processo Aemilia che, con i suoi successivi filoni, rivela il radicamento delle mafie, attraverso affari silenziosi in combutta coi colletti bianchi emiliani". Da anni, insomma, anche sotto le Due Torri – dove un tempo ci si riteneva immuni dal fenomeno – il rischio di infiltrazioni mafiose si è fatto sempre più concreto. E nel 2012, ad affiancare la Direzione distrettuale...