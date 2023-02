Da Gianni Morandi ad Antonacci Una stagione con i big della musica

Grandi concerti nei prossimi mesi, a Rimini e non solo. Ce n’è per tutti i gusti: da Morandi ad Antonacci, passando per gli Offspring. Sarà un 2023 di grande musica. Dopo il concerto di Claudio Baglioni al Galli per San Valentino, proprio in questi giorni sono in programma a Rimini i "Glory days", l’annuale festival che dal 1999 celebra la musica di Bruce Springsteen e dei suoi fan.

Oggi nel suggestivo Mulino di Amleto di Rimini, arriverà l’omaggio alle "Seeger Sessions" di Bruce Springsteen con il concerto dell’ensemble di 12 elementi Bound for glory, una band composta da sezione fiati, violino, coristi, strumenti acustici con elementi come Elisa Semprini, Michele Tani, Eugenio Poppi, Fabrizio Flisi, Pablo Angelini, Francesco Pesaresi. D’eccezione anche l’opening acustico con Ellen River, grande voce folk country. A chiudere la rassegna sarà il concerto (pomeridiano) di domani della band di Philadelphia US Rails, capitanati dal songwriter Ben Arnold, presso il Notevolo di Vergiano. Ad aprire il concerto domenicale sarà il rocker Lu Silver, seguito dal bluesman milanese Daniele Tenca e dal leader di Miami & the Groovers Lorenzo Semprini.

Aspettando la primavera, all’Rds Stadium, il 10 marzo, ci sarà un concerto pieno di energia ed entusiasmo con Gianni Morandi che mescola i brani frutto del sodalizio artistico con Jovanotti ai classici del suo repertorio. Sul palco una band di 12 elementi diretta dal maestro Luca Colombo.

Il 13 maggio arriverà invece – sempre all’Rds stadium – Biagio Antonacci che da inizio novembre 2022 sta portando in giro per l’Italia il suo Palco Centrale Tour. Il cantautore milanese, che torna sul palco dopo tre anni, ripercorre insieme al suo pubblico i successi che hanno segnato la sua trentennale carriera e i nuovi singoli ‘Seria’ e ‘Telenovela’.

Da Rimini a Bellaria, dove ci saranno gli Offspring, mitica band punk rock statunitense nata in California nel 1984, ad esibirsi sul palco della Bay Arena al Festival Slam Dunk, in occasione del ponte del 2 e 3 giugno. Poi arriverà l’estate e ci saranno altri concerti, sulla spiagga della Beach Arena di Rimini (il 9 luglio arriverà Lazza) e anche a Cattolica: grandi nomi per l’Arena della Regina, da Tony Hadley (30 giugno) a Mika (8 luglio).