Da moda a scuola: "Quarant’anni di skate"

di Davide Setti

Dalle prime evoluzioni sulla strada in tavole di legno negli anni ’60 in California fino al riconoscimento come sport olimpico a Tokyo nel 2021. In quasi un secolo di vita l’evoluzione dello skateboard è stata un’onda in piena e a Carpi da 35 anni c’è chi vi ha dedicato la sua vita. Alan Zanini è l’anima del "Team Skateboard Carpi", l’associazione sportiva presieduta dal padre Mauro che dal 2002 ha sede nello skatepark di via Sigonio 25, di fianco al Circolo Graziosi. Una scuola di skateboard per tutte le età, che organizza corsi dai 5 anni in su e promuove uno sport per troppo tempo relegato ai margini dei grandi palcoscenici. Un’avventura cominciata a fine anni ’80, quando Zanini era un adolescente e gli appassionati carpigiani si trovavano presso il piazzale delle poste, sfruttando l’architettura del luogo per far volare i propri skate. "Sono stati gli anni del boom – racconta Zanini, che della scuola è maestro e responsabile tecnico degli allenatori – e arrivavamo anche ad essere 4500 al pomeriggio. Allora non c’era internet e l’unico modo per tenerci aggiornati su questo mondo, sulle nuove tavole e sulle figure era quello di acquistare dei Vhs che arrivavano dagli Usa da guardare insieme. Svanito però l’effetto-moda rimanemmo in una decina: con tanti sacrifici abbiamo portato avanti a Carpi l’amore per questo sport che ora è diventato realtà col Team Skateboard Carpi". La costruzione dello skatepark in viale Sigonio ha rappresentato la tappa finale di un lungo viaggio. Dalle poste l’attività si era spostata in Piazzale Gorizia, dove nel 1989 fu organizzato il primo contest in Italia di skate street, e poi nel quartiere Due Ponti, alle spalle del campo da calcio, con rampe costruite in casa, quindi è passata per il piccolo skatepark removibile della zona piscine, fino al trasloco definitivo del 2002 in via Sigonio, con le prime rampe costruite da una falegnameria che furono il preludio a quelle attuali, ulteriormente ampliate nel 2006.

"Mio padre mi è sempre stato a fianco – racconta Zanini – e ora la nostra associazione è fra le più grandi e longeve in regione. Oltre alla pista all’aperto di Carpi ci siamo ampliati e come Team Skateboard Modena gestiamo lo skatepark al coperto a Modena presso il Circolo Sirenella, in via Montegrappa, nell’ex bocciofila. In 35 anni abbiamo organizzato oltre 70 fra gare e contest. Sicuramente la nascita nel 2010 della Commissione Skateboard gestita da noi skaters all’interno della Federazione Sport Rotellistici ha dato un impulso ancora maggiore a questa disciplina che oltre alle gare di velocità e slalom ora comprende anche le discipline di rampa, bowl e street". L’attività del Team Skateboard Carpi (la cui scuola è attiva tutto l’anno, tranne il mese di agosto) è a trecentosessanta gradi. Da metà giugno a metà settembre tutti i mercoledì e sabato lo skatepark diventa un punto di ritrovo con bar, dj, musica dal vivo, demo di skate, ma anche biliardino e ping pong. A giugno e settembre ci sono gli skate camp estivi, mentre domenica 28 maggio l’impianto di Carpi ospiterà il Campionato regionale che consegna ai primi tre classificati i pass per gli Italiani di settembre a Roma. "Abbiamo circa un centinaio di tesserati – conclude Zanini – fra cui anche molti agonisti che si allenano tutto l’anno. La pratica è in totale sicurezza anche per i più piccoli".