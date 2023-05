Dagli inni al pop, banda senza tempo "Memorabile suonare per Mattarella"

Il Corpo Bandistico Città di Carpi è nato nel 1798 e rappresenta una delle realtà più longeve attive sul territorio, sempre presente nella commemorazione degli eventi significativi della comunità. Da circa 10 anni, a dirigerlo è il Maestro Pietro Rustichelli, 50 anni di professione insegnante e apprezzato flautista con una grande passione per la musica coltivata fin da piccolo.

"In passato la banda di Carpi ha avuto diverse denominazioni – spiega Rustichelli –. Oggi si chiama Corpo Bandistico Città di Carpi e siamo un’associazione culturale che ha una convenzione con il Comune per le iniziative istituzionali. Siamo un organico multi-generazionale, formato da una quarantina di componenti di età molto diversa, dai giovani fino agli ultraottantenni. Il Corpo Bandistico è composto da ‘dilettanti’, nel senso positivo del termine, ovvero da persone che si dilettano a suonare e promuovere qualsiasi genere musicale. Infatti, il nostro repertorio è da sempre molto ampio e spazia dagli inni popolari, alla musica pop, dalla classica alle colonne sonore dei film". Il Corpo Bandistico è presente durante le celebrazioni e commemorazioni civili e religiose della città, ma ha collaborato anche a progetti di più ampio respiro con artisti quali Flexus, David Riondino, Ivana Monti, Cisco e i Modena City Ramblers, Khorakhané. "Ogni volta che ci esibiamo è sempre emozionante – racconta Rustichelli –. Sono stati tanti i momenti indimenticabili. Tra questi, il 25 aprile del 2017 quando arrivò in visita a Carpi il presidente Sergio Mattarella. Suonare l’Inno Nazionale per il Capo dello Stato è stato un momento di grande coinvolgimento emotivo ed umano. Oppure, quando due anni fa abbiamo suonato in occasione dell’arrivo del presidente del Parlamento europeo David Sassoli con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue per le commemorazioni dell’ex campo di prigionia di Fossoli. Recentemente, abbiamo partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, con l’iniziativa ‘Aurora di un mondo migliore’, con letture e musica presso il campo di Fossoli e a quelle del 1° maggio".

A giugno 2021, in pieno lock down, è stato inaugurato il canale Youtube del Corpo Bandistico Città di Carpi con il primo video del progetto ‘Musiche Resistenti’ cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in collaborazione con ANPI e il patrocinio dell’Amministrazione. Il Corpo Bandistico è un’associazione culturale aperta a tutti e il Maestro Rustichelli invita chi ha voglia di suonare a contattarli. "A tutti coloro che si dilettano di musica pur non essendo professionisti, oppure che hanno riposto lo strumento, ma che hanno voglia di tornare a suonare, potete contattarci – dice Rustichelli –. Non è necessario essere diplomati per suonare con noi". Per info: [email protected]

Angiolina Gozzi