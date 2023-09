Dal 15 al 17 settembre torna il Festivalfilosofia Il tema sarà la ’Parola’

Anche Carpi farà da palcoscenico al Festivalfilosofia 2023 che si terrà, oltre che nella città dei Pio, a Modena e Sassuolo da venerdì 15 a domenica 17 settembre con oltre 200 appuntamenti tutti gratuiti, divisi fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli. Il tema dell’edizione di quest’anno è la ‘Parola’ e oltre 50 filosofi approfondiranno la centralità del linguaggio e della lingua in un’epoca dominata dalla comunicazione, ma in cui la parola e il discorso pubblico risultano indeboliti. Per il programma completo: www.festivalfilosofia.it