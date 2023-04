"Dal campo alla tavola, così alleviamo lumache"

La campagna come hobby, per staccare dalla vita quotidiana e ritrovare i ritmi della natura. Con questa idea, Ivan Bertesi e Simona Redeghieri, coniugi di 44 anni, con tre figli e titolari di una lavanderia industriale, nel 2010 hanno deciso di acquistare un capannone con terreno nella frazione di Migliarina dove hanno avviato ‘La Fumana’, azienda agricola specializzata nell’allevamento delle chiocciole, comunemente chiamate lumache anche se in realtà queste ultime non hanno il guscio. Per Ivan e Simona, ‘La Fumana’ rappresenta soprattutto un hobby che ha permesso loro di tornare alla vita tranquilla della campagna, come quella dei loro nonni. "Acquistato il terreno, cercavamo di renderlo produttivo con un’attività che non fosse troppo impegnativa perché già gestivamo una lavanderia – ricorda Ivan –.Dopo aver partecipato ad un convegno di elicicoltori alla Festa della lumaca di Cherasco, in provincia di Cuneo, abbiamo deciso di creare il nostro allevamento. Siamo partiti preparando il terreno. L’abbiamo recintato per evitare che le chiocciole venissero attaccate da talpe e millepiedi, proseguito con la bonifica e l’aratura. Abbiamo creato i corridoi dove seminare diversi vegetali quali bietole da taglio e radicchio a foglia grande, messo delle coperture per proteggere le chiocciole dal sole, creando l’habitat il più simile a quello che trovano allo stato naturale". Nel loro allevamento di chiocciole di specie Helix Aspersa, Simona e Ivan hanno deciso di non impiegare mangimi e prodotti industriali, ma di produrre gli ortaggi in azienda senza l’uso di concimi chimici e pesticidi. Il ciclo di vita delle chiocciole va da maggio a ottobre-novembre. Sono ermafroditi non completi, ovvero hanno entrambi i sessi ma devono accoppiarsi per riprodursi. "A fine aprile, inizio maggio – spiega Ivan – posizioniamo i riproduttori all’interno dell’allevamento dove accoppiandosi daranno vita alla vera e propria produzione. Le uova sono deposte sotto terra e da queste nascono i piccoli di lumaca che crescono nei nostri recinti, nutrendosi dei vegetali che abbiamo seminato, fino al raggiungimento dell’età adulta per poi essere raccolti esclusivamente a mano. Le lumache più grandi vengono fatte spurgare per 15 giorni e quando sono asciutte, possono essere vendute. Noi proponiamo il prodotto fresco, la polpa precotta e surgelata e la bourguignonne. Gli esemplari più piccoli, invece, vengono spostati in un altro settore dove si induce il letargo fino alla primavera successiva quando verranno bagnati con acqua tiepida e rimessi in campo come riproduttori.

Nel nostro allevamento, produciamo dai 4 ai 6 quintali di prodotto all’anno che vendiamo soprattutto a privati e ristoranti". Ivan e Simona sono molto soddisfatti della loro scelta.

"Il nostro allevamento è uno spazio dove ci rifugiamo dallo stress della vita quotidiana – spiega Ivan –. Ospitiamo anche scolaresche interessate a conoscere il ciclo di vita delle chiocciole. Ci piacerebbe introdurre altri animali e creare una piccola fattoria didattica".

Angiolina Gozzi