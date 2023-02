Dal Guidarello ai mosaici La passione per l’astronomia Le opere degli antichi ospedali

Inaugurazioni, riallestimenti, nuovi percorsi: la primavera riserva a Ravenna diverse sorprese agli amanti dell’arte. Il Mar, Museo d’arte della città, è stato, e lo è in parte anche adesso, interessato da una serie di riallestimento delle collezioni permanenti: sia della Pinacoteca, fruibile in parte dal 6 marzo nella sua veste rinnovata, sia della Collezione dei mosaici contemporanei il cui nuovo allestimento sarà pronto entro maggio.

Al Mar si può ammirare la lastra funeraria di Guidarello Guidarelli, scultura di Tullio Lombardo, ma anche opere di artisti contemporanei come Mario Schifano, Carla Accardi, Tano Festa, Alighiero Boetti, Alessandro Cattelan e lo street artist Banksy. Info: www.mar.ra.it. Dal 21 aprile al 4 giugno è visitabile a Palazzo Rasponi dalle Teste la mostra ‘Il patrimonio della Biodiversità-Mosaico e natura’. La mostra racconta grazie ad un percorso fotografico e a mosaico il rapporto tra la fauna del Parco del Delta del Po e le sue rappresentazioni dei mosaici antichi di Ravenna. Dal 1° marzo inoltre saranno aperte tutti i giorni la Domus dei tappeti di pietra (1018) e il museo Classis (dalle 10 17). Il 23 e 24 aprile torna in città la manifestazione dedicata al verde ‘Ravenna in fiore’.