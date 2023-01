Dalla Rocchetta alla Via degli Dei La grande riscoperta dell’Appennino

Città d’arte, sì, ma non solo. Paradiso di taglieri e specialità eno-gastronomiche, anche, eppure non basta. Negli ultimi anni Bologna ha vissuto un vero e proprio boom per quello che riguarda il trekking nel verde. Complice forse anche l’impatto del Covid, che ha spinto molti alla riscoperta di viaggi più sostenibili - e magari vicino casa, come sugli Appennini -, è aumentato vertiginosamente il numero di appassionati che, per evadere dal trambusto della città o per concedersi qualche giorno di relax lontano da casa, si lanciano in percorsi, cammini, sentieri, passando per Calanchi e mete di pellegrinaggio. Nella classifica della ‘Qualità della vita 2022’ del Sole 24 Ore, spuntano indicatori affini agli amanti delle passeggiate come attività sportiva, aziende agrituristiche presenti, verde fruibile, ma più in generale quello degli Appennini, con i tour estivi e gli impianti sciistici d’inverno, resta un volano importante per la città. Ecco un vademecum per i fan del verde, dei picnic fuori porta, del cicloturismo ‘green’. Come non citare il Lago di Suviana, nato dalla realizzazione della diga negli anni ‘30 e raggiungibile con un’ora di viaggio in macchina: resta un luogo molto apprezzato per chi durante la bella stagione cerca un’alternativa al mare e vuole...