Dall’idrogeno all’e-fuel Il business diventa green

di Andrea G. Cammarata

A Modena il quinto Motor Valley Fest per parlare di idrogeno, carburanti sintetici ed energia elettrica, perché il leitmotiv del "motore rombante" si è modificato da tempo. Il Motor Valley 2023, dall’11 al 14 maggio, avalla infatti una linea che, in termini di sviluppo del business, punta sull’impiego delle tecnologie green, guardando molto anche all’idrogeno. Non a caso il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha definito la città "culla della nuova Hydrogen valley", scommettendo su stazioni di rifornimento per l’idrogeno, nonché su due impianti di elettrolisi per produrlo. Motor Valley modenese, poi, per tutelare dai cambiamenti climatici i player del settore e il turismo legato all’automotive. Insomma, Modena è ancor di più "terra di motori" e si presta ad essere location inappuntabile (patrimonio Unesco) per la kermesse più attesa della stagione. In previsione si parla di circa 70mila presenze. L’evento si snoderà tra piazze, teatri e istituzioni della città, allargandosi però anche alla Romagna e alla riviera. Quattro giornate, dunque, dedicate ai brand delle meraviglie a due e quattro ruote. Brand che per l’occasione siederanno attorno a un tavolo ricco di risposte per quel futuro sostenibile segnato dall’Unione europea. Sbagliare strategia significherebbe mettere a rischio fino a 90mila posti di lavoro e 16 miliardi di fatturato, tanto macina il comparto modenese insieme all’indotto.

Nomi di spicco per il festival, partendo da Ferrari, che quest’anno festeggia il 125esimo anniversario della nascita del fondatore, Enzo Ferrari, il Drake. Ed è prevista una mostra dedicata all’ingegnere Mauro Forghieri, che fece vincere al Cavallino ben sette titoli mondiali. Senza dimenticare gli altri grandi leader: Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, Ducati ed Energica. Il festival si aprirà giovedì 11 maggio col taglio del nastro inaugurale nel cortile d’onore dell’Accademia militare di Modena, mentre il dibattito continuerà nell’area Motor Valley Accelerator, toccando tematiche come l’"Evoluzione: il settore e le risorse" e – a dovere – ecco un punto sulla digitalizzazione, il metaverso e l’intelligenza artificiale. "Motor Valley dna", poi, per dare spazio alle nuove tendenze del comparto insieme ai rappresentanti dei brand modenesi e ai piloti di racing ed e-games.

Nel quadro di "Innovation and Talents" le aziende si vedranno invece a colloquio con le nuove risorse da occupare, e sono decine le start-up coinvolte. Molte inoltre le esposizioni di automobili e motociclette selezionate tra le più iconiche e rappresentative. Attese le sfilate delle sibilanti moto elettriche firmate Energica, ma non solo. Spicca, infine, la terza edizione del "Concorso d’eleganza", dove brilleranno ben venticinque Ferrari d’eccellenza.