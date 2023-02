Delta Atletica: "Il sorriso prima del risultato"

di Stefano Fogliani Afine 2022 salirono agli onori delle cronache perché ignoti ne depredarono la sede rubando medaglie, trofei, divise sociali. Più spesso, però, la Delta Atletica sotto i riflettori ci finisce per la sua attività sul territorio, e per i risultati, ragguardevoli, dei suoi tesserati. Perché se dici atletica leggera, a Sassuolo, dici Delta Atletica, sodalizio nato ormai più di 20 anni fa a coronamento di un percorso che le sue radici, tuttavia, le affonda negli anni Sessanta. "È dal 1968 che, di fatto, Delta Atletica rappresenta, in città, l’essenza di questa bellissima disciplina", spiega Daniele Morandi, presidente e responsabile tecnico di tutta la corsistica, da 33 anni istruttore Fidal. Figlio d’arte (suo padre Paolo fu atleta di livello europeo nel lancio del disco, categoria Master), Morandi ha seguito per intero il percorso di questa associazione sportiva dilettantistica. "Prima Atletica Edilcuoghi, guidata dal nostro indimenticato professor Paolo Bicceri, indiscussa figura tecnica di valore nazionale poi, a fine anni Settanta Atletica Melaverde che vide Bicceri affiancato da Gigi Bondi. Nel 2000 diventammo Delta Atletica Sassuolo con il professor Bartolacelli che fino al 2010 ha collaborato con me e Bicceri, che è poi scomparso nel 2021 lasciando un’eredità che come associazione ci siamo...