"Dipingo e invento racconti da sempre Vivo l’arte, sono un curioso patologico"

di Maria Silvia Cabri

Pittore, scrittore, protagonista di un documentario, autore di una produzione artistica e letteraria, ampiamente riconosciuta e costellata di premi; le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche in tutto il mondo.

Il carpigiano Andrea Saltini, 49 anni appena compiuti, è decisamente un artista poliedrico: si è affermato a livello internazionale grazie alla propria, inconfondibile pittura, ma egualmente non rinuncia a sperimentare, con successo, anche altre forme artistiche, quali poesia, scrittura, musica e teatro sperimentale.

Personaggio e artista a 360 gradi: come nasce tutta questa passione?

"Dipingo e scrivo da sempre, da quando ho memoria. Da piccolo ero già predisposto al disegno, a quella che io chiamo la ‘bavosa mania’. La ‘svolta’ è arrivata verso i 7 anni: i miei genitori sono di origini mantovane e spesso mi portavano dai nonni e dalla cara prozia. Grazie a loro ho scoperto il Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone (dove 10 anni fa mi sono sposato): ogni anno il 15 agosto restavo incantato dal raduno mondiale dei Madonnari.

E poi Palazzo Te a Mantova: lì è nata la mia ‘ossessione’ per i dipinti di Giulio Romano. Mi hanno regalato il catalogo e io a casa ho subito cercato di replicare la sua ‘Stanza dei Giganti’".

Pittore ma anche scrittore… "Già dalla terza elementare sono stato un grande inventore di storie: a fine anno la maestra Perla anziché farci fare la solita recita, metteva in scena uno dei miei racconti. Ho scritto dei libri (l’ultimo ‘I giorni. La mia vita al tempo del Covid-19’), ma non mi sento uno scrittore: ho troppa stima verso gli scrittori per definirmi tale! Semmai uno ‘scribacchino’. E’ un tutt’uno: mentre dipingo scrivo e viceversa. I dipinti più belli li ho solo scritti, le poesie più belle per il momento le ho solo dipinte: perché non si può fare pittura con la pittura e poesia con la poesia. A volte viene prima la poesia della pittura o viceversa".

E’ anche direttore artistico

"Sono un curioso patologico, ho sempre tenuto i piedi non in due ma ‘più’ scarpe, e mi appassiono al lavoro degli altri. Dicono sia uno dei miei pregi perché non è così scontato ‘vivere’ le opere degli altri artisti.

Per me è naturale promuovere anche gli altri, specie i giovani talenti. Quando ho insegnato a Parma, ad un corso para universitario, ho chiesto ad una mia studentessa di talento di esporre in una mia mostra: è la mia indole. E forse anche un modo di rivedere il mio passato".

Cosa intende?

"Sono stato molto fortunato negli incontri che ho fatto nella vita, dalla lungimirante maestra Perla al mio professore di Storia dell’Arte. Ho sempre avuto ‘sete’ di cercare Maestri, e ora è sempre più difficile per me trovarne…".

Magari perché adesso è lei un Maestro per gli altri, il suo nome è pure su Wikipedia…

"Ma no (ride, ndr)! Se per Maestro si intende ‘formatore’, allora posso dire che ‘formo’ i ragazzi ma per qualcosa di estemporaneo. Ma il termine m’inquieta: sono troppo grandi i Maestri rispetto a me!".

Ha esposto in tutto il mondo, da Milano a New York, a Pechino, producendo moltissime opere: ne ha una ‘del cuore’? "‘Pantomime d’Ofelia’ che ho esposto nel 2013 alla Biennale di Venezia, nell’ambito della serie ‘Volare via dal mondo’ che comprendeva nove mie opere tutte incentrate su Ofelia. Ma quella, che ora ha un collezionista privato, è quella che più ho nel cuore. La figura di Ofelia da sempre accompagna il mio operato, quale simbolo di un eterno personaggio femminile".

Perché proprio Ofelia?

"È la summa delle grandi donne della mia vita. Sono cresciuto in mezzo alle donne: la nonna che era sarta faceva i piumoni d’oca a mano, e tutte le zie l’aiutavano. Raffiguro sempre Ofelia, in modo trasversale, dalla pittura alla scrittura, allo spettacolo, dove lei è il personaggio centrale che ogni anno cambia con me. Peraltro, io raffiguro non lei ma ‘un’attrice’ che la interpreta: perché così lei non muore mai davvero. Amo molto Shakespeare, ma credo che nell’Amleto sia stato un po’ maschilista: Ofelia non meritava tanto dolore…".

Carpi: che rapporto ha con la sua città?

"Odi et amo. Ho fatto cose bellissime nella mia città, di cui vado orgoglioso. Negli anni 2000 ho girato tutta Italia e il mondo, è capitato anche che dovessi essere contemporaneamente a Parigi e Londra. Poi sono tornato e, lo ammetto, sto bene, è casa qui".

E’ vero che festeggia il compleanno due volte?

"Sì, perché sono nato a mezzanotte tra il 4 e il 5 maggio: mia mamma ha sempre detto che sono nato il 5 e che mio padre all’anagrafe aveva invece detto il 4. Quindi festeggio due volte. Posso lasciare un messaggio ai posteri?"

Certo…

"‘Per realizzare i sogni l’unico modo è svegliarsi’: una mia personale rivisitazione di un aforisma di Paul Valéry".