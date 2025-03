"Disabilità, una legge sulla vita indipendente"

Convive dalla nascita con una malattia genetica che indebolisce i muscoli, li sfibra fino a non avere più forza, fino a non poter più respirare in autonomia. Ma lascia intatta la mente, lucida e consapevole: la distrofia muscolare. "Sul primo aspetto non ci posso fare molto, sull’ultimo invece sì" , dice Andrea Ficarelli, 37enne di Scandiano, consulente e linguista in culture straniere e innovazione sociale. E nonostante la malattia continui a eliminare le sue capacità fisiche, lui le reintegra ogni volta con creatività. Nel 2012, infatti, dopo un intervento difficile in cui la perdita della parola era già stata data per certa, ha impiegato solo pochi mesi per adattarsi a una nuova condizione. La creatività oggi gli consente anche di rilasciare questa intervista.

Ficarelli, si presenti.

"Le esperienze personali mi hanno dotato di uno sguardo critico puntuale e pragmatico, così oggi sviluppo soluzioni semplici con un impatto proattivo sulla società. Nel mentre lavoro allo sviluppo di nuove opportunità legislative e sociali presso l’European Network on Independent Living (un’organizzazione che promuove i diritti delle persone con disabilità, ndr) e istituzioni pubbliche, tra cui la Regione, volte ad ottenere una collettività più equa e produttiva".

Con un approccio pionieristico in Italia, ha una nuova concezione dell’assistenza alla persona: una legge che porta la sua firma. Di che si tratta?

"Fin da piccolo realizzo migliorie che mi permettono di stare insieme agli altri, crescendo come individuo. Un tablet agganciato alla carrozzina con un braccetto e funzionante attraverso un controllo ad infrarossi built-in mi ha permesso di uscire di nuovo di casa in autonomia; non solo, mi dà la possibilità di comunicare. Da quando i muscoli sono del tutto fermi, per esempio, non ho smesso mai di viaggiare. Così ho deciso di portare, con azioni politiche, una diversa concezione dell’assistenza alla persona: un approccio che riconosce la dimensione collettiva della questione e non relega le famiglie a trovare una soluzione alla bene e meglio all’interno delle mure domestiche in una discreta solitudine. Dal 2016 sono consulente per la nostra Regione, affinché anche altri ottengano l’indipendenza che ho avuto io, perché non stiamo parlando di un handicap, ma di un asset".

E ha presentato la sua proposta di legge sulla vita indipendente.

"Esatto. Una volta approvata a Bologna, la promuoveremo al Parlamento".

Ma come nasce?

"Le leggi sulle disabilità delegano alla buona volontà di ciascuno, così ho deciso di proporre una soluzione proattiva che ho realizzato privatamente e che crea una nuova figura professionale. Non mi sono fermato a constatare quello che non va ma ho sia spiegato ai consiglieri perché le leggi italiane non risolvono il problema, sia spiegato come risolvere per davvero il problema. Infine ho fornito tutti i materiali di lavoro necessari alla discussione".

Sta seguendo altre iniziative legislative?

"No, ma vorrei occuparmi di temi come la sanità e il sociale".

Ha incontrato resistenza nel promuovere politiche più inclusive?

"Sì. Le prime relazioni venivano ascoltate e condivise ma non si andava oltre. Questo mi ha insegnato che dovevo rendere i diritti e la loro convenienza, per tutte le parti, una cosa sola. Gli ideali sono importanti ma se non sono anche desiderabili rimangono astratti".

Con queste idee potrebbe candidarsi in politica, ci ha mai pensato?

"Ho competenze che possono essere utili alla società. A livello comunale o regionale ci proverei volentieri ma con l’obiettivo di aiutare la mia comunità".

L’anno scorso nel frattempo ha tenuto un monologo sul palco del TedxLakeComo.

"Un curatore di un altro evento Ted mi ha segnalato al dottor Saibene, che mi ha invitato a Como. Così ho convinto l’organizzazione che anche una persona che non parla e non sale gradini, può tenere un discorso in pubblico sopra un palco: facendosi prestare la voce da qualcun altro".

Nel suo talk ha sostenuto che i limiti possono essere motori di innovazione. Qual è stato il momento in cui ha compreso pienamente questa idea?

"Non parlerei di un solo momento di epifania, piuttosto di una constatazione rafforzata nel tempo: sono abituato a inventare nuovi modi per svolgere le azioni più banali e così creo. Come quando abbiamo adattato l’auto per consentire al mio ventilatore di rimanere sempre in carica, senza definire un limite di tempo da rispettare quando si viaggia".

Parla anche dell’inclusione per il progresso collettivo. Qual è il più grande ostacolo che ha riscontrato con le istituzioni?

"Si pensa ancora che persone troppo, in apparenza, diverse non abbiano posto nelle dinamiche che riguardano tutti. Non si va oltre ciò che è noto. L’integrazione viene ancora vista come carità o atto filantropico, non la vediamo come un investimento che porta un guadagno netto". A Reggio quali aspetti migliorerebbe per una vita più inclusiva?

"Migliorerei l’effettiva fruibilità dei luoghi riguardo gli spostamenti. Ricordo il mio periodo a Londra, ci siamo arrivati in treno e abbiamo trovato taxi e bus completamente accessibili. Ricordo di aver pensato quanto una semplice rampa per salire su un taxi migliori decisamente la partecipazione capillare a eventi in tutta la città per chi abbia una ridotta mobilità e non".

Lei è un innovatore che invita all’azione. Quali strategie consiglierebbe a chi da un limite vuole creare un’opportunità?

"È importante ricordare che ogni stallo è momentaneo e non esistono situazioni irrisolvibili. Quindi direi di dare una possibilità a chi ancora non l’ha avuta, di provare a fare quello che ancora non avete osato fare. Il mio tip and trick sta nel non guardare al futuro come si osservano nuvole minacciose e nemmeno con la rassegnazione dell’abituarsi a notizie preoccupanti. Il futuro sarà migliore solo se siamo noi stessi a renderlo tale. Non dico certo di dedicare una massiccia quantità di sforzi e risorse verso chissà quale obiettivo titanico. Basterebbe non essere più disposti ad arrendersi quando incontriamo qualcosa di inaccettabile; non accettare l’indifferenza che porta a pensare che il destino della comunità sia slegato dalle azioni di chi ne fa parte. Se riconoscessimo che collaborando i problemi si risolvono… ritroveremo pure le nostre democrazie".