"Dobbiamo abbattere i muri del pregiudizio"

Lo scorso 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’associazione ‘Sopra le Righe Dentro l’Autismo’ ha promosso all’Auditorium San Rocco, l’evento ‘La Favola mia’ con la proiezione di un videofilm, la testimonianza di persone che, direttamente o indirettamente, sono a contatto con persone autistiche e, infine, una tavola rotonda di condivisione sul tema. "Il nome scelto per l’evento – spiega Paola Rossi, presidente dell’associazione – è quello del libro, ‘La Favola mia’ che ho scritto nel 2015 e in cui racconto la storia di mio figlio Alessandro (oggi 13enne) dal momento in cui è stata fatta la sua diagnosi dell’autismo. Abbiamo scelto di dare voce alle persone perché le testimonianze sono importanti e capaci di arrivare direttamente al cuore di tutti, non solo agli ‘addetti ai lavori’. E’ essenziale sensibilizzare le persone e fare conoscere questa sindrome, perché spesso si ha paura di ciò che non si conosce e si è diffidenti. I pregiudizi vanno superati e i ‘muri’ abbattuti". m.s.c.