Due Torri medaglia d’argento Il Pil pro capite è il terzo d’Italia Bene depositi e pensioni

Bologna è la città italiana dove si vive meglio secondo la classifica del Sole 24 Ore relativa al 2022. Uno degli indicatori più alti è quello relativo a ’ricchezza e consumi’, dove il capoluogo felsineo conquista la medaglia d’argento, seconda solo a Belluno. Il contesto è quello di un’Italia sempre più divisa in tre, dove il Nord fa il pieno conquistando i primi trenta posti, mentre Sud e Isole restano in fondo alla classifica.

Bologna, dalla sua, guadagna in questo settore ben due posizioni rispetto al 2021, attestandosi comunque negli anni sempre al top. Se riavvolgiamo il nastro dal 1990 a oggi, infatti, la città dei Portici Unesco ha conquistato il podio ben sei volte, con una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo. E nella nuova classifica del Sole 24 Ore, nel settore ‘ricchezza e consumi’ oscilla, comunque, spesso nella parte alta della graduatoria.

Il Pil pro capite, ad esempio, le regala la terza posizione con quasi 40mila euro. Fanno meglio della ’dotta’ solo Milano (regina) e Bolzano.

Si piazza quinta anche nel prezzo medio di vendita delle case al metro quadro in zona semicentrale: se, infatti, Milano e Roma veleggiano sui 5mila euro, Bologna comunque si attesta sui 3.550 euro al metro quadro, in crescita rispetto al 2021.

Resta nella top ten (in posizione nove) sui depositi bancari delle famiglie con 25mila euro pro capite e anche in tema pensioni. Il reddito medio da assegni di vecchiaia, infatti, supera i 22,2mila euro all’anno: ciò significa che sotto le Due Torri la popolazione ’over’ è tra le più ricche d’Italia. Meglio di Bologna, che si ferma in sesta posizione, ci sono Roma, Cagliari, Milano, Trieste e Genova.

Posizione di tutto rispetto anche in termini di riqualificazioni energetiche: la classifica del Sole posiziona la città dei Portici Unesco al nono posto con 101,9 euro per abitante.

Per quanto riguarda i consumi, invece, si spendono 3.109 euro all’anno, meno della prima in classifica, Modena, dove l’esborso sale a 3.482 euro.

Va meno bene, invece, il valore dell’inflazione su energia, gas e prodotti combustibili. A fronte dell’emergenza seguita alla guerra in Ucraina, sono riuscite a contenere di più il peso dell’inflazione alcune città del sud, prima fra tutte Matera, dove l’aumento è del 96%.

Per Bologna, invece, la situazione è ancora più preoccupante: i prezzi salgono del 151,7 per cento, tant’è che il capoluogo dell’Emilia-Romagna si piazza in fondo alla classifica, al 103esimo posto.

Va meglio, invece, quando si considera l’inflazione sulle bevande non alcoliche e i beni alimentari: Bologna, in questo caso, si piazza a metà classifica (56esima).

Il capoluogo emiliano non brilla nello spazio abitativo pro capite: poco più di 60 metri quadri a fronte di Nuoro (che conquista il primato) con ben 112,33.