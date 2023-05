E’ anche direttore di ’Concentrico Art’: "Esposizione con artigiani e studenti"

Andrea Saltini e ‘Concentrico’: un binomio magico e reciprocamente arricchente che nasce nel 2021. "Una collaborazione che si è creata in modo un po’ ‘casuale’ – afferma l’artista – proprio nei giorni della pandemia. Avevo sempre ammirato e ‘studiato’ da lontano (ma vicino) i ragazzi dell’associazione culturale AppenAppena Aps che realizza ‘Concentrico Festival’. Quell’anno volevano invitarmi a partecipare come artista a ‘Concentrico Art’: ne sono diventato il direttore artistico (ride, ndr), ruolo che ancora ricopro, assieme a quello di responsabile di ‘Cantiere Concentrico’ (il laboratorio teatrale)".

A luglio 2021, nell’ex Mercato Coperto, nell’ambito della 6ª edizione di ‘Concentrico’, Andrea ha promosso un progetto d’arte a 360 gradi: uno ‘group show’ di arte contemporanea, che ha visto coinvolti gli artisti del territorio e, sempre nell’ambito di ‘Concentrico Art’, ha presentato il suo libro ‘I giorni (La mia vita al tempo del Covid-19)’. Il sodalizio si è rafforzato l’anno successivo con una mostra, curata appunto da Saltini, con nomi internazionali, come Mustafa Sabbagh, tra i primi 100 artisti al mondo.

"Concentrico è un mondo nel mondo. Io giro per festival da anni ma una cosa come ’Concentrico’ non si era mai vista", ripete Andrea. "Per questa 8ª edizione (dal 9 al 18 giugno) abbiamo individuato una nuova location, il parco della Cappuccina. All’ex mercato coperto ci sarà l’esposizione di ‘Concentrico Art’. Questa edizione prevede la creazione di ‘Climate Uchronia’, una grande opera condivisa di Landart che coinvolge artigiani e ragazzi delle scuole. L’opera di Landart viene assemblata all’interno dell’ex mercato, e poi installata e inaugurata alla Cappuccina".

m.s.c.