E ora si apre il sipario Dai classici al comico, sul palco si racconta la vita

Il teatro, cifra distintiva dell’identità culturale di Ravenna, propone una serie di appuntamenti tra Alighieri e Rasi, frutto del rapporto con la tradizione e del ritorno di grandi attori e attrici, con un percorso che spazia nel contemporaneo fino alla graphic novel. L’1 e il 2 marzo all’Alighieri la Compagnia Lombardi-Tiezzi presenta ‘Il soccombente’, romanzo di un’ideale trilogia sulle arti che Thomas Bernhard scrisse tra il 1983 e il 1985. Il 9 Marzo, questa volta al Rasi, MicaelaCasalboni Teatro dell’Argine va in scena con ‘La luce intorno’ di Nicola Bonazzi; Sempre al Rasi, il 17 marzo, Matilde Vigna presenta ‘Una riga nera al piano di sopra. Monologo per alluvioni al contrario’, mentre il 31 toccherà al Teatro Akropolis con ‘Pragma’. Ad aprile (il 4, 5, 6) Luigi Dadina Teatro delle Albe, insieme al fumettista Davide Reviati, sarà sul palcoscenico con ‘Mille anni o giù di lì’. Si prosegue il 13, 14, 15, 16, sempre aprile, ma all’Alighieri, con Ferdinando Bruni e Elio De Capitani del Teatro dell’Elfo, con ‘Diplomazia’. Il 27, 28, 29, 30 aprile, ancora all’Alighieri, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria interpretano ‘Boston Marriage’.

E poi c’è il Comico, tra monologhi, duetti e spettacoli d’ensemble. Dopo lo spettacolo di Ale & Franz del 6 marzo intitolato ‘Comincium’, un ritorno al palcoscenico e alla sua atmosfera unica, arrivano all’Alighieri Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu (4 marzo) con ‘Pigiama per sei’ di Marc Camoletti. Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. Paolo Cevoli il 2 maggio sarà protagonista di uno spettacolo scritto da lui: ‘Andavo ai 100 all’ora’. Un racconto divertente sulla vita del comico emiliano quando era bambino negli anni Sessanta. Niente di nostalgico, solo un tentativo scanzonato di comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.