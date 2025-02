Ecomuseo all’aperto nella valle delle Tagliole

La stagione invernale volge ormai al termine, e in Appennino già si pensa all’avvio dell’escursionismo primaverile. Nella Valle delle Tagliole (che comprende i laghi Santo e Baccio, e vette come Giovo e Rondinaio) è stata accolta con favore la posa di cartellonistica sia per la visita dei percorsi con "geositi" geologico-ambientali che per l’Ecomuseo. Le tabelle puntano a far conoscere e valorizzare le aree di interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione, per lo più concentrati o ricadenti proprio nella valle delle Tagliole. Oltre alla cartellonistica, l’intervento coordinato dall’Ente Parchi Emilia Centrale ha prodotto anche un docu-film informativo e una carta geo-turistica e sono state svolte attività didattico-formative presso le scuole e attività informative rivolte alla cittadinanza. Luciana Serri, presidente dell’Ente Parchi, dichiara che "questi interventi valorizzano un luogo che forse non è così conosciuto, ma che comunque è di grande pregio ambientale. È un gioiellino da rendere fruibile ai visitatori. Parliamo dei geositi, ma anche dell’Ecomuseo, un intervento dal grande valore socio-culturale volto a fissare elementi identitari che rischiamo di disperdere nel tempo". Il secondo progetto riguarda infatti i pannelli dell’Ecomuseo di Tagliole, curati dall’associazione locale "Valle dei Briganti", che sono un primo passo per la conservazione della storia, della cultura e delle tradizioni della piccola comunità locale della valle. Si tratta di 16 pannelli dislocati nei vari casolari, contenenti notizie sui luoghi, sulle tradizioni e sulle leggende che, integrandosi nel contesto naturale del territorio, diventano un "museo all’aperto", contenitore della memoria e patrimonio culturale per le future generazioni. Importante l’obiettivo congiunto di mantenere e recuperare la fitta rete di percorsi che collegavano i casolari e valorizzare gli antichi tracciati, come la Via dei Remi, nata nel 1625 e tenuta in vita fino al 1791, allo scopo di fornire legname da lavoro agli arsenali di Pisa e Livorno. Alcuni dei tracciati storici sono scomparsi, altri sono diventati strade carrabili, altri ancora sono rimasti come sentieri. Per Edda Chiari, di Ideanatura - Gruppo di lavoro Ecomuseo di Tagliole "partecipare alla realizzazione dei pannelli dell’Ecomuseo di Tagliole è stata una bella opportunità. Il nostro ruolo di guide professionali e l’esperienza maturata negli anni in progetti di valorizzazione territoriale, ci ha permesso di entrare nella realtà di una valle che può dare un interessante contributo alle proposte di turismo sostenibile di questa parte di Appennino". Anche Mauro Barbati, presidente dell’associazione "Valle dei Briganti Tagliole" interviene sostenendo che "il progetto Ecomuseo rappresenta un traguardo importante per Tagliole e un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio storico, delle tradizioni e del folklore dell’intera vallata ’taiolara’, realizzato grazie alla collaborazione dell’Ente Parchi Emilia Centrale, al supporto dell’Amministrazione comunale e alla partecipazione attiva dell’associazione Valle dei Briganti e di tutta la comunità locale".

In particolare, da Tagliole passano i sentieri CAI 535MO Tagliole-Roncoglione, 533MO Tagliole-Monte Nuda e il sentiero locale "Le antiche orme", che collega ad anello alcuni casolari. Tagliole è raggiunto anche dall’itinerario "Chiese e Briganti" dei Sentieri della Rosa Canina.

g.p.