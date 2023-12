Elfi, concerti e laboratori. Il lungo Natale del centro

E’ ‘Un Magico Natale’ quello che propone il Comune, in collaborazione con l’associazione ‘CarpiLab’, ‘FEshion Eventi’ (l’agenzia cui è stata affidata l’organizzazione) e le associazioni di categoria del territorio. Una ventina di appuntamenti a misura di famiglie e bambini, in programma fino a domenica 24 dicembre. Tra le parole chiave del cartellone vi è ‘animazione diffusa’, ‘itinerante’, per coinvolgere tutte le zone del centro, anche quelle semi-pedonalizzate e con attenzione a corso Roma. Due sono i punti di riferimento: la ‘Santa Claus Garden’ (da venerdì 8 a domenica 24 dicembre ogni sabato, domenica e festivi dalle 16 alle 19) ossia la casetta di Babbo Natale in corso Roma, della ‘FEshion Eventi’, dove insieme Babbo Natale e gli elfi organizzeranno giochi, letture, favole, attività con i bimbi. E la casetta di Carpi Lab in piazza Garibaldi. Inoltre da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, dalle 16 alle 19, sul rialzato di Piazza Martiri, appuntamento con ‘Christmas Craft’: appositi gazebo riscaldati e arredati a tema Natale e allestiti con tavolini e sedioline per lo svolgimento di tanti laboratori creativi natalizi. Sabato 9 e domenica 10 dicembre, dalle 16 alle 19, in centro storico, ‘Un tango inaspettato’: Nancy e Gino sono due pupazzi giganti vestiti di rosso, che ballano un tango inaspettato in mezzo alla gente. Una performance di circa 15 minuti che verrà ripetuta per sei volte al giorno nelle vie del centro storico di Carpi. Domenica 10 dicembre (e anche il 17), tutto il giorno, in piazza Martiri, ‘Mercato straordinario’. Sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 19, ‘Caccia agli elfi’: una grande caccia al tesoro interattiva. Domenica 17 dicembre, sul rialzato di piazza Martiri alle 16 e in corso Alberto Pio alle 18, andrà in scena il family show ‘Il viaggio del Principe Schiaccianoci’. Uno spettacolo di circa 60 minuti che mixa la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie con quella del principe Schiaccianoci. Sabato 23 dicembre, alle 17, sul Pronao del Teatro Comunale, ‘Aspettando il Natale’, concerto a cura dei ‘Jelly&Jam’. Domenica 24 dicembre, dalle 10 alle 13, ‘La Vigilia di Natale’: Babbo Natale, Mamma Natale e due fidati elfi sfileranno per il centro fermandosi da tutti i bimbi che lo desiderano, regalando caramelle e ascoltando i loro desideri.

