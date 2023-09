Estate col fiato corto: "Il turismo non decolla se si fanno progetti che durano sei mesi"

Un’estate col fiato corto. A parlarne é Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi.

E’ andata così male?

"Aspettiamo il resoconto dell’Osservatorio Montanari, ma l’evidenza e i primi dati dimostrano che le aspettative si sono rivelate ingannevoli".

Il motivo?

"Le ragioni sono molteplici, sia di carattere nazionale che locale. Alcune di queste, già evidenti nel periodo pre Covid, hanno ripresentato il conto quest’anno. Il tutto è stato amplificato dalla crisi in atto che fa diminuire i consumi. Così alcune persone non sono andate in vacanza e altre hanno optato per un soggiorno più breve: chi soggiornava per due settimane, si è limitato a dieci giorni, e chi prenotava per dieci ne ha trascorsi solo sette. Così la permanenza media negli hotel si è abbassata".

Tanti operatori sostengono che il nostro modello turistico è superato, ne conviene?

"I modelli non tramontano e non muoiono. Lo sviluppo di una località turistica è sempre bilanciato tra innovazione e tradizione. E’ chiaro che serve trovare una ricetta tale per costruire questo mix, perché non si può non innovare, ma non si possono nemmeno negare le radici. L’importante è tornare a rendere appetibile la destinazione".

Ma come?

"Bisogna smettere di pensare a sei mesi, occorre puntare sui sei anni con un progetto a lunga scadenza e un preciso obiettivo. Non è possibile andare avanti, come accade da decenni, con il rinnovamento di viale Ceccarini e del porto ancora sulla carta, né con piani urbanistici che determinano il cambiamento della città fermi. Una località turistica dev’essere pianificata, progettata ed eseguita. Se si ragiona sulle cose da fare a breve scadenza non abbiamo futuro. Così non funziona".

C’è dell’altro?

"Particolare attenzione dovrebbe essere posta alle vocazioni di Riccione che dovrà imporsi anche nei settori del turismo sportivo e termale. C’è poi la necessità di destagionalizzare con il turismo d’affari e con la frontiera dell’eno-gastronomico. Serve pure un piano triennale di promozione turistica, capace di recuperare anche il mercato estero, nonché un piano di comunicazione turistica che interessi i new media".

Riccione era famosa per anticipare le tendenze.

"Se vogliamo tornare a essere la città che anticipa i trend, dobbiamo fare scelte orientate ai giovani e cercare nuovi talenti, per esempio dando voce a laureandi o neolaureati, che qui a Riccione devono avere un’occasione per esprimersi, senza essere costretti ad andare all’estero".

In ballo anche la riqualificazione degli hotel e la centralizzazione di alcuni servizi.

"Per questo è nodale lo studio del nuovo Pug, ma prima di fare una certa offerta, occorre capire a quale pubblico ci si rivolge. Bisogna partire dai desiderata dell’ospite. In quanto alle strutture che escono dal mercato bisogna studiare delle opzioni che non depauperino il valore immobiliare e neppure l’offerta turistica della città. I condhotel danno alcune risposte, è una delle tante opzioni, ma va tarata. Anche la centralizzazione dei servizi, (per esempio una cucina comune per più hotel) richiede una risposta in base alle norme strutturali".

C’è poi il tema trasporti.

"Per fortuna quest’anno col treno siamo riusciti ad agganciare destinazioni come Vienna e Monaco".

Cosa chiederà a chiunque domani governerà la città?

"Anche in campagna elettorale, a chiunque si presenti come candidato, le attività economiche presentano una serie di proposte e consigli, anche noi faremo la nostra parte quando sarà il momento".

Nives Concolino