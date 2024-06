Eventi e congressi. Un cuore di panna per la PalaRiccione

Un cuore... di panna per la PalaRiccione, la società di gestione del palazzo dei congressi riccionese. "PalaRiccione - spiegano dalla società - continua a dimostrarsi una risorsa fondamentale per l’economia locale, attirando eventi di grande rilevanza, attirando partnership con grandi brand e favorendo la crescita del turismo e del commercio". La premessa serve per presentare l’ultima importante collaborazione della società con con Algida, azienda leader nel settore dei gelati, che a febbraio scorso ha scelto proprio PalaRiccione per la sua Sales Conference 2024. Un evento importante che ha portato a Riccione 300 ospiti della forza vendita dell’azienda, con personaggi speciali come Carlo Cracco sul palco della Sala Concordia.

"La scelta di Algida di affidarsi alla New Palariccione srl - spiegano dalla società - non è stata casuale. La struttura offre spazi moderni e attrezzati, ideali per ospitare eventi di portata nazionale e internazionale. La sua posizione strategica, nel cuore di una delle località balneari più rinomate d’Italia, garantisce un’ampia partecipazione e una visibilità eccezionale". Da qui ne è nato il feeling con la città che ha portato Algida a scegliere Riccione per il lancio della sua campagna pubblicitaria estiva, ‘Unwrap The Summer - Un’estate da scartare insieme’. Sarà un grande evento live con i The Kolors e il loro nuovo singolo Karma come colonna sonora, per celebrare l’estate con il grande concerto in piazzale Roma che si svolgerà il prossimo 21 giugno. L’evento si inserisce all’interno del palinsesto di eventi ‘Sotto il Sole di Riccione – Una festa lunga un’estate’ e segna l’avvio alla stagione dei grandi eventi che Riccione ha in programma per i prossimi mesi.

La stagione partirà con uno dei simboli che ha reso indimenticabile nell’immaginario collettivo la vacanza e che condivide con Riccione i valori, sottolineano dalla Palariccione: l’allegria, la spensieratezza, lo stile pop, la voglia di divertirsi. Ma dietro alla voglia di divertirsi c’è dell’altro. La collaborazione con Algida "testimonia come l’impegno e la professionalità possano fare la differenza nel panorama degli eventi nazionali" aggiungono dalla società guardando anche al futuro e agli sviluppi che il metodo utilizzato nella costituzione di eventi e collaborazioni potrà dare.