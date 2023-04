Famiglie e studenti in difficoltà La rete sociale di Regioni e Caritas

La lotta alla povertà riguarda tutti. Tanto che l’Agenda 2030 ha messo questo tema come primo ’goal’ da raggiungere. In Italia, i poveri assoluti sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini, si legge nel più recente Rapporto Caritas. Di fatto uno su dieci. Un quadro peggiorato dalla pandemia e dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina.

Guardando alle nostre regioni, nelle Marche le persone in condizioni di indigenza sono l’11%, un punto sopra la media nazionale, mentre secondo dati raccolti presso i centri Caritas della regione, aumentano anche il numero dei senza fissa dimora nelle Marche: +13,6% dal 2019 al 2021. Sono dati Istat emersi durante un convegno che si è svolto nelle scorse settimane a Loreto (Ancona), nell’ambito del convegno "La povertà multidimensionale" organizzato dal Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa Marche e dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche in collaborazione con la Comunità di Capodarco e il Centro di aiuto di Loreto. Presente anche Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche. "I poveri non sono più solo gli anziani – ha detto Marco D’Aurizio, Caritas marchigiana -, a loro infatti si aggiungono i giovani, i lavoratori precari o con basso reddito e gli stranieri. La principale povertà è economica, ma poi ci sono problemi abitativi, lavorativi, famigliari che aumentano la forbice di indigenza". "C’è bisogno di un lavoro in rete, di un vero patto sociale con interventi coordinati e condivisi – ha sottolineato monsignor Carlo Bresciani, vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto –, tenendo presente la totalità della persona".E proprio perché questo traguardo è incluso nell’Agenda 2030, il presidente di di Confindustria Marche, Roberto Cardinali, ha sottolineato "l’urgenza di una maggiore formazione sul tema povertà e mondo del lavoro", anche in vista del fatto che "il 65% dei bambini che oggi fanno le elementari svolgeranno domani lavori che oggi non esistono".

In Emilia-Romagna il tasso di povertà relativa è tra i più bassi a livello regionale: con un’incidenza del 6%, la regione si piazza infatti dopo il Trentino-Alto Adige (4,5%) e sostanzialmente alla pari con Friuli-Venezia Giulia (5,7%) e Lombardia (5,9%). Un valore – spiega il report diffuso nel giugno scorso – che non si discosta significativamente da quello del 2020. Nell’autunno 2022, la giunta di viale Aldo Moro ha licenziato un piano di contrasto alla povertà dal valore di 137 milioni di euro fino al 2024. Un pacchetto di risorse così composto: circa 89,4 milioni di euro sono fondi di provenienza nazionale, 34,3 derivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e i restanti 13,2 milioni di euro sono finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’assessore al Welfare, Igor Taruffi, del resto, non nasconde "come i numeri sulla povertà che riguardano la nostra regione siano preoccupanti. Con questo piano elaboriamo un approccio sistemico per continuare a cucire reti di protezione sociale, coltivando uno stretto raccordo con Enti locali e Terzo settore".

Un appello a fare di più era stato fatto anche dal direttore della Caritas Diocesana di Bologna, Matteo Prosperini, attento ai diversi tipi di povertà in aumento. "Dare da mangiare non basta più", è il senso del suo appello. Tra le emergenze da affrontare ci sono sia quella degli studenti che, non riuscendo a pagare gli affitti stratosferici delle camere dormono alcune notti all’addiaccio o in macchina e l’impennata di richieste di aiuti economici per le bollette da parte delle famiglie. Infine, tra le mille iniziative, si segnalano le ’mense diffuse’ lanciate dalla Caritas di Reggio Emilia-Guastalla per venire incontro alle esigenze dei singoli indigenti e creare legami con loro.