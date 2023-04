Fare crescere idee per il futuro Emilia e Marche, patria di start up

"Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per raggiungere obiettivi legati all’ambiente, come l’aumento delle risorse e l’efficienza energetica. Senza tecnologia e innovazione, non vi sarà industrializzazione, e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo". Viene raccontato così l’obiettivo numero 9 dell’Agenda 2030, che comprende ’Imprese, innovazione e infrastrutture’. Nei Paesi già industrializzati e fortemente sviluppati, la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma è solo l’inizio di una trasformazione che coinvolgerà tutti gli aspetti delle nostre vite. E se le start up nascono dalle idee, l’Italia si conferma culla di proposte interessanti. Nel terzo trimestre 2022, infatti, sono state registrate oltre 14mila start up tricolori, il numero più alto di sempre. Lo rilevano i dati frutto della collaborazione tra il Ministero per le imprese e il made in Italy, InfoCamere, Unioncamere e Mediocredito Centrale. Forte anche l’incremento del valore della produzione, pari a circa 211mila euro (47 mila in più rispetto al secondo trimestre). Il problema, nella maggioranza dei casi, è finanziare queste piccole aziende coraggiose e dare loro gli strumenti per stare sul mercato. Le istituzioni, oltre a tantissimi soggetti privati, per fortuna non si sono voltate indietro.

Da anni, l’Emilia-Romagna supporta con bandi ad hoc per ogni settore, lo sviluppo di imprese innovative. Oltre ai finanziamenti a fondo perduto, è stato creato EmiliaRomagnaStartUp, il primo portale interamente dedicato alla creazione d’impresa innovativa. Strumento rivolto a coloro che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale e a chi si trova in fase di start up, mira a diventare un punto di riferimento regionale anche per tutti i soggetti che promuovono e sostengono la nascita di nuove imprese: università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali, incubatori, banche, consorzi di garanzia, private equity, rete dei business angel ed esperti specializzati nella consulenza alle start up. Lanciata nel 2011, EmiliaRomagnaStartUp conta una community di oltre 300 start up innovative e 50 organizzazioni. Una case history ben augurante è Adaptronics, che reinventa il modo in cui i robot raccolgono gli oggetti grazie a un film sottile che, quando è attivato elettricamente, si ‘appiccica’ agli oggetti. Così, un braccio robotico può sollevare fino a 50 chilogrammi con due ‘patch’ (diciamo così, i ‘polpastrelli’) piccole come carte di credito e una forza di presa totale che può essere scalata semplicemente aumentando la superficie totale.

Ma anche le Marche sono patria di start up: a fine 2021 risultavano iscritte e presenti nel registro 359 imprese innovative, pari al 2,8% del totale nazionale. Nel Rapporto sull’imprenditorialità nelle Marche, frutto della collaborazione fra la Fondazione Aristide Merloni e il Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università Politecnica delle Marche si legge come le province che mostrano la maggiore vivacità siano Macerata (77 start up, di cui 33 nel 2021) e Ancona (103 di cui 31 nel 2021), seguite da Ascoli Piceno (84 di cui 24 nel 2021), Pesaro Urbino (60 di cui 20 nel 2021) e Fermo (35 di cui 13 nel 2021).

Un’iniziativa recente per fare un salto tecnologico alle imprese è rappresentata dai laboratori esperienziali del Punto Impresa Digitale (Pid), dove le neonate aziende possono fare esperienza di tecnologie 4.0. Il caso di Aidapt, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche che progetta e realizza sistemi di monitoraggio, tecnologicamente avanzati, per promuovere l’innovazione digitale in ambito sanitario attraverso l’intelligenza artificiale, è esemplare. Una palestra’ tecnologica in cui l’azienda può fare il salto per spiccare il volo sul mercato.