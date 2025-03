FestivaLove: musica, parole ed emozioni

L’amore è un battito collettivo che ogni anno risuona più forte a Scandiano.

È un filo invisibile che lega parole, musica, incontri, emozioni. E ora sta per tornare a vibrare, perché dal 30 maggio al 1° giugno la città si trasformerà ancora una volta nella capitale dei sentimenti con festivaLove, il festival che celebra l’amore in tutte le sue forme: culturale, letterario, musicale, sociale. L’anteprima di martedì 4 marzo ha già acceso la magia, con un Teatro Boiardo sold out per Serena Dandini, ospite speciale della serata.

"Da tempi non sospetti sono ‘in love’ con Scandiano", ha esordito la scrittrice e conduttrice tv, accolta dall’entusiasmo del pubblico. Un vero ritorno a casa per lei, che già nel 2015 aveva incantato piazza Fiume con Ferite a morte e nel 2022 aveva accompagnato il pubblico in un viaggio tra storie di eroine straordinarie.

Sul palco, intervistata dalla giornalista Laura Solieri, ha raccontato il suo ultimo romanzo, C’era la luna: una storia di formazione che attraversa gli anni Sessanta e Settanta, tra lotte, sogni e passioni giovanili.

"Il vostro Festival ha la grande forza di portare fuori di casa e all’incontro tante persone, e ne abbiamo davvero bisogno" ha detto, ricordando quanto sia importante custodire la memoria del passato e riportare fuori lo spirito di quei tempi.

Ad aprire la serata sono stati il sindaco Matteo Nasciuti e le assessore Lorena Lanzoni (Cultura) e Silvia Venturi (Commercio, Turismo e Marketing Territoriale), svelando qualche anticipazione sul festival.

"Scandiano è una città che si muove" ha dichiarato Nasciuti, accennando a un’idea suggestiva: "Non possiamo svelare tutto, ma stiamo lavorando per portare un pezzetto di Sanremo qui da noi, per unire simbolicamente i fiori all’amore". E le novità non finiscono qui: nonostante alcuni cantieri, la Rocca dei Boiardo sarà nuovamente attraversabile, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più iconici proprio in occasione del festival. Tre saranno i cuori pulsanti dell’evento: Piazza Fiume, Piazza Spallanzani e i Giardini della Rocca, dove si alterneranno conferenze, concerti e dj-set, trasformando Scandiano in un laboratorio culturale a cielo aperto. Un appuntamento che cresce di anno in anno e che porta con sé non solo cultura, ma anche un grande valore economico e sociale, grazie alla partecipazione di sponsor e all’entusiasmo del pubblico.

E ora, l’attesa cresce: chi saranno gli ospiti di questa decima edizione? Ancora pochi giorni e il mistero sarà svelato. Nel frattempo, Scandiano si prepara a battere forte. L’amore, quello per la cultura e per il confronto, è già nell’aria.