Filangeri, la festa di laurea è un pari con la Juve

di Stefano Fogliani

"Un bel traguardo, che sono fiera e contentissima di avere raggiunto. Ho fatto molti sacrifici per arrivarci, ma ne è valsa la pena". Da una calciatrice che gioca in serie A, nella fattispecie capitano del Sassuolo, dove sta disputando la sua quinta stagione, e ormai in pianta stabile in nazionale, un commento del genere te lo aspetti dopo una partita particolarmente riuscita. O dopo aver festeggiato un gol o alzato un trofeo: Maria Luisa Filangeri, invece, parla così della sua laurea in Scienze motorie, conseguita un paio di giorni prima di scendere in campo, con le neroverdi, sul campo della Juventus, e strappare alla corazzata bianconera un punto contro ogni pronostico. Venerdì la laurea, sabato la rifinitura e il ritiro, domenica la partita.

"Un fine settimana a suo modo perfetto, che ricorderò a lungo", spiega Filangeri, che la laurea l’ha rincorsa con la stessa determinazione con la quale, da difensore, rincorre il pallone e gli avversari. Risultati lusinghieri in entrambi i casi, per Filangeri, il cui percorso di calciatrice non è diverso da quello di tante altre. Siciliana di Montelepre – dove è nata il 28 gennaio 2000 e dove tutt’ora abita la sua famiglia – ha cominciato con il Ludos Palermo, ha proseguito con i Nebrodi, "ma in Sicilia, se vuoi fare la calciatrice, squadre di livello – dice – non ce ne sono, né ci sono società e strutture in grado di assecondare la crescita del movimento".

Eccola emigrare, allora, "con l’appoggio della mia famiglia, che mi ha lasciata libera di rincorrere il mio sogno": una stagione nell’Empoli, un’altra nella Florentia e, nel 2019, lo sbarco a Sassuolo, dove è diventata, con gli anni, un punto di riferimento dello scacchiere di Gianpiero Piovani. Una giocatrice arrivata, si direbbe, ma ‘Fila’ la pensa in modo opposto. "Non si è mai arrivati: ogni tanto ripenso ai primi tempi di Empoli, alle difficoltà che ho affrontato, lontano dalla famiglia e dalla mia terra, ma come per la laurea mi dico che sì, valeva la pena di faticare e vare qualche sacrificio per ottenere quello che volevo. Quando le cose te le guadagni – aggiunge – la soddisfazione nel raggiungerle è doppia". La serie A, appunto, la nazionale (Filangeri è un’azzurrabile in vista dei prossimi mondiali che si giocano questa estate tra Australia e Nuova Zelanda), il premio nella ‘top 11’ del campionato scorso con cui la Lega Calcio Femminile ha disegnato la miglior squadra possibile.

"È stato un 2022 indimenticabile, da questo punto di vista, ma voglio sia un altro punto di partenza: sono contenta di quello che ho fatto finora, ma si può sempre fare meglio", spiega, ricordando le difficoltà affrontate nel conciliare lo studio con l’attività sportiva, e aggiungendo come "tanto di quanto mi è successo è arrivato in maniera quantomeno inaspettata. Io sono una persona che ha una grande cultura del lavoro, ma non sono abituata ad aspettarmi tantissimo. Così, come è stata una sorpresa la convocazione in nazionale, è stato sorprendente anche essere riuscita a laurearmi così in fretta: mi mancavano cinque esami pochi mesi fa, non volevo perdere l’anno e allora ho ‘tirato’, centrando il bersaglio". La tesi che le è valso l’alloro verteva sugli ‘small side games’, ovvero le partitelle di allenamento a campo ridotto e le performances delle calciatrici in quel frangente, ma il dettaglio aggiunge poco a quella che resta un’impresa. Non meno ragguardevoli di altre che la ‘dottoressa’ Filageri ha firmato sul campo con addosso la maglia del Sassuolo. La cui stagione, fin qua, meno brillante del previsto (salvezza diretta lontana, molto probabile le neroverdi si giochino la permanenza in A con la poule retrocessione da febbraio in avanti) è solo un’altra sfida, per il capitano neroverde.

"Siamo partite molto male, e questo ci ha condizionato a lungo, adesso la salvezza diretta è lontana ma noi continuiamo ad andare in campo per fare del nostro meglio e raccogliere più punti possibili", spiega, aggiungendo che "molto passerà da quello che saremo in grado di fare: e se dovremo passare dalla poule retrocessione per restare in serie A – conclude la Dottoressa Filageri - ci faremo trovare pronte a lottare".