Film, incontri e concerti. Un mese di appuntamenti

Domani alle ore 9 presso la Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto sarà proiettato il docufilm su Ferruccio Laffi Io per me ero un uomo. L’evento è riservato agli studenti delle scuole bolognesi e apre il mese in cui proseguiranno gli eventi legati alle commemorazioni dell’80° anniversario dell’eccidio di Monte Sole. Il giorno successivo nella chiesa di Salvaro, nel comune di Grizzana Morandi, sarà celebrata una messa in memoria di Don Elia Comini e di padre Martino Capelli, mentre nella mattina di sabato 5 ottobre nell’aula magna della Scuola di Pace di Monte Sole si terrà l’incontro ‘La pace nonostante tutto’ e tra i relatori sarà presente Franco Lanzarini uno degli ultimi sopravvissuti all’Eccidio e che nel 1944 aveva 7 anni. Dopo una serie di eventi nel pomeriggio in serata si terrà il concerto di Flexus insieme al coro delle Mondine di Novi nel parco Bottonelli di Marzabotto. Domenica prossima, 6 ottobre, alle 10 da Vado partirà la Camminata della Memoria che avrà come punto di arrivo Cerpiano e che ripercorrerà una delle strade più battute dai nazisti per i loro rastrellamenti. Sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre saranno prevalentemente impegnati dalla memoria del Beato Giovanni Fornasini. Nella prima giornata al prato del Poggiolo vi sarà una installazione dedicata al parroco di Sperticano che venne percosso fino alla morte dai soldati tedeschi e che dai civili erano soprannominato ‘l’angelo in bicicletta’, mentre la domenica il cardinale Matteo Zuppi inaugurerà il memoriale del monumento a suo ricordo posizionato nel punto in cui venne ritrovata la salma.

Sabato 19 ottobre alle 10,30 nella chiesa di Casaglia verrà ricordato Francesco Pirini che è scomparso nel 2022 e che, nascosto a dieci metri dall’oratorio di Cerpiano, rimase immobile tutto il giorno mentre le SS e i repubblichini uccisero 14 dei suoi famigliari, tra cui la madre Alfonsina.

Infine, venerdì 25 ottobre all’Auditorium Manzoni di Bologna, sarà rappresentata una composizione di Adriano Guarnieri per soli, orchestra e coro. Dal 29 settembre al 5 ottobre sarà visitabile la mostra ‘80 anni di Monte Sole’ presso il municipio di Marzabotto nelle ore di apertura del Comune in occasione della pubblicazione dell’annale del Comitato ‘A 80 anni dalla Strage di Monte Sole’. m. s.